Odstráni z jedla 94 % zvyškov pesticídov a udrží ho dlhšie čerstvé: Vedci prišli s prelomovou novinkou

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Podľa odborníkov ide o jednoduchú, no mimoriadne užitočnú látku.

Už od útleho veku nám rodičia vtĺkali do hlavy, aby sme ovocie a zeleninu pred jedením riadne umyli. Odborníci ale prichádzajú s novinkou, ktorá hygienu vo sfére potravín posúva na vyššiu úroveň. Navyše predlžuje ich čerstvosť.

Odstráni zvyšky pesticídov

Ako informuje Interesting Engineering, tím inžinierov v Kanade vyvinul biologicky rozložiteľný prostriedok na umývanie ovocia, ktorý rieši hneď dva problémy, a to zvyšky pesticídov a kazenie potravín. Prostriedok odstraňuje väčšinu chemických látok z povrchu ovocia a pomáha ho udržať dlhšie čerstvé.

V rámci laboratórnych testov prostriedok odstránil viac ako 86 percent rezíduí pesticídov. Spomaľuje tiež stratu vlhkosti a hnednutie ovocia, čím oddiali moment, keď ho musíte rýchlo skonzumovať alebo už vyhodiť do koša. „Naším cieľom bolo vytvoriť jednoduchý, bezpečný a cenovo dostupný prostriedok na umývanie, ktorý zvýši nielen bezpečnosť, ale aj kvalitu potravín,“ vysvetlila hlavná autorka štúdie publikovanej prostredníctvom ACS Nano Tianxi Yang.

Dodáva, že ľudia by mali mať možnosť konzumovať čerstvé ovocie bez obáv z toho, čo všetko na ňom po tom, ako si ho donesieme z obchodu, ostáva. Aj po opláchnutí sa na ňom totiž neraz držia zvyšky pesticídov.

Výsledky testov sú sľubné

Samozrejme, regulačné orgány tieto hladiny obmedzujú, no výsledok nie je dokonalý. Yang sa otázkou čistoty a trvácnosti ovocia začala intenzívne zaoberať po tom, ako si ho obľúbil jej malý syn. Tím preto vyvinul čistiaci prostriedok s využitím častíc na báze škrobu z plodín, ako je kukurica a zemiaky.

Tieto zložky skombinovali so železom a s kyselinou trieslovou, so zlúčeninou, ktorá sa bežne vyskytuje v čaji a vo víne. Spomínaná kombinácia vytvára lepkavé štruktúry podobné špongii. Tie sa viažu na molekuly pesticídov a odstraňujú ich z povrchu ovocia.

Výskumníci otestovali látku na jablkách, ktoré boli ošetrené tromi bežnými pesticídmi v množstvách, ktoré sa na nich vyskytujú za bežných okolností. Podarilo sa vďaka nej odstrániť 86 až 94 % zvyškov pesticídov. Bežné umývanie, ale aj použitie škrobu či sódy bikarbóny síce časť pesticídov odstránili, no oveľa menej ako nová látka.

Ilustračná foto: Unsplash

Antimikrobiálne účinky

Navyše, novinka na ovocí vytvára tenkú priedušnú vrstvu, vďaka ktorej ostáva dlhšie čerstvé. Spomaľuje oxidáciu a obmedzuje úbytok vody, pričom ovocie môže prirodzene dýchať. Okrem toho má antimikrobiálne účinky. Čerstvo nakrájané jablká ošetrené novou látkou hnedli v chladničke pomalšie. Hrozno vydržalo pri izbovej teplote dobré aj 15 dní.

Tímu odborníkov šlo o to, aby mohol byť prípravok dostupný aj pre verejnosť, a to za lacný peniaz. V súčasnosti testujú látku na rôznych druhoch ovocia a zeleniny a naďalej vylepšujú jej zloženie.

