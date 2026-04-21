Herec Lukáš Frlajs prehovoril: Roky tajil závislosť od hazardu. Prišiel o desaťtisíce eur

Hazardné hry sú vnímané ako nevinná zábava, kým sa nezmenia na pascu. Ich najväčším rizikom nie je len strata peňazí, ale najmä ich nenápadnosť.
Hazard je neviditeľná pasca, do ktorej sa človek chytí skôr, než si stihne priznať problém. Herec Lukáš Frlajs v podcaste DazPo poodhalil zákulisie svojho boja s gamblingom a opísal mechanizmus, akým si táto závislosť podmaňuje ľudskú psychiku.
Nenápadný začiatok a prvé výhry
„Pri alkohole a drogách sa vždy hovorilo, že je to zlé. Ale gambling sa akoby obišiel. Vôbec sa to neriešilo,“ začal herec rozprávanie. Prvé stávky skúsil už v laviciach strednej školy, až sa mu gambling nakoniec stal osudným.
„Chvíľu som chodil s kamarátmi, potom som niekoľko mesiacov nebol. Ale najväčší nástup bol zrejme vtedy, keď som vyhral nejaké väčšie peniaze. Väčšinou to príde práve vtedy, keď vyhráš. Vtedy to chceš skúsiť znova a vznikne z toho kruh. Princíp bol v tom čase taký, že sa to nabaľovalo,“ prezradil Frlajs.
Prvé väčšie výhry vytvorili ilúziu, že úspech sa dá zopakovať. „Vyhráš, máš povedzme 500 eur. Tak si povieš, že dobre, aj zajtra 500 eur. A potom zrazu zistíš, že si vyhral trinásť a pol tisíca. Tie peniaze si síce dáš do šuflíka, ale berieš ich ako zdroj, z ktorého môžeš ísť hrať znova ďalší deň,“ vysvetlil.
