Predpoveď na máj: Čaká nás mrazivý štart, ktorý sa vám nebude páčiť. Máme však aj iný vážny problém

Ak ste si na prvé májové dni plánovali výlety alebo oddych vonku, počasie vám ich tento rok nemusí úplne dopriať. Namiesto príjemného jarného tepla sa črtá scenár, ktorý prinesie chlad, výkyvy a neskôr aj problém, ktorý Slovensko už v týchto dňoch vo veľkej miere pociťuje.
Ako uvádza portál CNN Prima News s odvolaním sa na predpoveď Českého hydrometeorologického ústavu, u našich susedov majú do začiatku mája pretrvávať podpriemerné teploty, pričom nočné hodnoty môžu klesať približne k 3 °C a denné sa budú držať väčšinou pod hranicou 14 °C. Keďže Slovensko a Česko sa nachádzajú v rovnakom stredoeurópskom priestore, je pravdepodobné, že podobne chladné počasie zasiahne aj naše územie.
Ochladenie v našom regióne odštartoval studený front, ktorý prešiel strednou Európou počas víkendu. Za ním sa do regiónu dostáva chladnejší vzduch, ktorý ovplyvní počasie aj v nasledujúcich dňoch. Po chladnom začiatku mája by sa však počasie malo postupne ustáliť a priniesť teploty bližšie k dlhodobému normálu. Aj tento vývoj, pozorovaný u našich susedov, sa často premieta aj do počasia na Slovensku.
Prílev chladu sa ešte zosilní
Podľa portálu iMeteo sa situácia na Slovensku ešte zhorší. Prílev chladného vzduchu sa má v najbližších hodinách zintenzívniť, pričom do našej oblasti prúdi studený kontinentálny vzduch od severu. Nad Škandináviou sa nachádza tlaková výš a po jej okraji sa k nám dostáva chladný vzduch, ktorý spôsobí výrazne podpriemerné teploty.
V závere apríla budú o 3 °C až 5 °C nižšie, než je bežné. Denné teploty sa od utorka do štvrtka budú pohybovať približne od 8 °C na severe do 15 °C na juhu. Ku koncu týždňa sa síce môžu priblížiť k 20 °C, no stále pôjde o hodnoty pod normálom a ochladenie sa môže vrátiť.
Najväčšie riziko predstavujú nočné teploty. Na viacerých miestach hrozia prízemné mrazy a v niektorých regiónoch sa môžu objaviť mrazy aj vo výške dvoch metrov. Takéto podmienky môžu poškodiť najmä ovocné stromy. Chladné počasie zároveň znamená, že vo viacerých domácnostiach bude potrebné opäť kúriť, keďže priemerné denné teploty môžu klesnúť pod 13 °C.
Sucho je na Slovensku už teraz výrazné
Problém, na ktorý upozorňujú meteorológovia v Česku, sa pritom už teraz prejavuje aj u nás. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu zasahuje sucho rôznej intenzity približne dve tretiny územia Slovenska, pričom extrémne sucho postihuje asi šesť percent krajiny. Výrazné až extrémne sucho sa ojedinele vyskytuje na západnom a strednom Slovensku aj na krajnom východe. V povrchovej vrstve pôdy je situácia ešte horšia a suchom je zasiahnuté takmer celé územie.
Extrémne sucho je lokálne prítomné na krajnom východe a v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Relatívne nasýtenie pôdy klesá miestami len na 20 až 30 percent, najmä na Podunajsku, Záhorí a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy dosahuje mínus 60 až mínus 80 milimetrov napríklad na Považí či v okolí Pezinka. Naopak, mierny nadbytok vlahy sa objavuje len ojedinele, najmä na Spiši a v Novohrade.
Zrážok je málo, situácia sa môže zhoršiť
Zrážky sa v uplynulých dňoch vyskytli len lokálne a vo väčšine regiónov boli skôr slabé. Viac ich spadlo najmä v oblasti Malých Karpát a Bielych Karpát, inde však úhrny zostali nízke alebo zrážky úplne chýbali. Aj preto môže kombinácia chladného začiatku mája a následného teplejšieho, no suchšieho obdobia situáciu ešte zhoršiť. Vývoj počasia v najbližších týždňoch tak bude kľúčový nielen pre komfort, ale aj pre stav krajiny a poľnohospodárstva.
Nahlásiť chybu v článku