Zuzana Smatanová búra mýty: Za nálepkou polepšovňa našla príbehy plné nádeje a druhých šancí

Foto: Instagram (zuzanasmatanova)

Frederika Lyžičiar
Návšteva Zuzany Smatanovej v diagnostickom centre ukazuje silu empatie, podpory a druhej šance.

Miesta, ktoré si spoločnosť zvykla používať ako hrozbu, v sebe často ukrývajú oveľa viac ľudskosti, než by sme čakali.

Návšteva zariadenia pre dievčatá s poruchami správania ukázala, že za rýchlymi nálepkami sa často skrývajú krehké, no zároveň silné príbehy plné bolesti aj nádeje. Speváčka Zuzana Smatanová sa tejto téme dlhodobo venuje aj vo verejnom priestore – po tom, čo už nedávno upozorňovala na ľudskosť skrytú pod povrchom a otvorene hovorila o vlastných vnútorných bojoch, tentoraz na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotografiu s dievčatami stojacimi v kruhu so spojenými rukami. Aj týmto gestom otvorila citlivú tému diagnostických centier, empatie a druhej šance.

Strašiak z detstva, realita dospelosti

Slovo polepšovňa patrilo celé generácie k výchovným strašiakom. Používalo sa automaticky, bez hlbšieho zamyslenia nad tým, čo v skutočnosti znamená a koho sa týka. Práve na tento kontrast medzi detskou predstavou a dospelým uvedomením poukázala aj Zuzana Smatanová, ktorá opísala svoju osobnú skúsenosť z návštevy zariadenia pre dievčatá s poruchami správania.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)

„Bola som na návšteve v dievčenskej “polepšovni”. Tak sa to kedysi volalo… v nádeji, že sa dieťa odtiaľ vráti polepšené. Takto nás rodičia strašili, keď sme neposlúchali “pôjdeš do polepšovne!” To je fakt hrozný názov. Bol to strašiak a nakoniec aj akože sranda. Ale sranda z čoho? Že tie decká nemali také šťastie na rodinné zázemie ako my? Dnes je to Diagnostické centrum – špeciálne výchovné zariadenie pre dievčatá s poruchami správania (v Lietavskej Lúčke). Dievčatá z rôznych kútov Slovenska, ktoré si dávajú svoj život, hodnoty a duševné zdravie “dokopy” pod vedením pedagógov, terapeutov a psychológov,“ napísala v úvode svojho príspevku.

Dievčatá na okraji, no s plnými očami života

