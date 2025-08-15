Zuzana Smatanová prekvapila úprimnosťou. Depresia a temné myšlienky boli súčasťou jej života

Psychické problémy sa nevyhýbajú ani ľuďom, ktorí navonok žiaria úspechom. Depresia dokáže človeka ochromiť natoľko, že sa stratí sám sebe a prestane vidieť dôvod, prečo pokračovať.
V podcaste Liečivé sa speváčka Zuzana Smatanová otvorene priznala, že aj ona si prešla obdobím, keď sa ocitla na dne svojich síl. Hoci na pódiu rozdávala energiu tisíckam ľudí, v súkromí sa borila s pocitom prázdnoty a bezvýchodiskovej tmy.
Strata identity a vnútorného hlasu
Podľa Zuzkiných slov sa prebudenie stalo okamihom úzkosti, nie začiatkom nového dňa. „Nemáš dôvod sa ani zobudiť. Doslova som si ja, keď som rozlepila ráno oči… Ja som si zase, panebože, to odkiaľ ide tento hlas, že odkiaľ to, kde to je, toto za mňa hovorí, veď toto nie som ja, čo sa to stalo so mnou, s mojím životom?“
Speváčka popísala, že postupne stratila spojenie s tým, kým bola. „Veď ja som prišla o seba kompletne, o tú, ktorú som poznala, nič… tma… ležíš, pozeráš do steny a čakáš čo… Praješ si smrť prejsť, lebo fakt vtedy ich… To už je tak ťažké fyzické psychické zúfalstvo.“
