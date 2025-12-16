Silný odkaz Zuzany Smatanovej pred Vianocami: Pod vrstvami oblečenia sú to krehkí ľudia

Speváčka upozornila na ľudskosť, ktorú často prehliadame. Jej video z vianočných trhov otvorilo tému pomoci ľuďom bez domova a vyvolalo silné reakcie verejnosti.
Na sociálnych sieťach sa v predvianočnom období objavilo množstvo príspevkov o atmosfére trhov, jedle a radosti zo spoločných chvíľ. Jedno z videí však vybočilo z bežného obsahu a zameralo pozornosť na tých, ktorí Vianoce prežívajú na okraji spoločnosti. Zuzana Smatanová sa rozhodla poukázať na svojom Instagrame na realitu ľudí bez domova a na to, ako málo niekedy stačí, aby sa ich deň zmenil.
Pod vrstvami oblečenia sú skutočné príbehy
Zuzana Smatanová vo svojom príspevku vysvetlila, čo ju viedlo k natočeniu videa a prečo považuje za dôležité o tejto téme hovoriť verejne. „Všimla som si a spýtala sa… Prosím, zbystrite zmysly a okrem toho, že dobrým jedlom na vianočných trhoch po celom Slovensku urobíte radosť sebe, skúste urobiť radosť aj tým, ktorí často po nás dojedajú zvyšky,“ odkázala.
Zároveň pripomenula, že mnohí ľudia bez domova nemajú istotu teplého jedla každý deň a ich večery často smerujú do nocľahární a útulkov, kde pomoc nie je vždy samozrejmosťou. „Jeden pán z videa jedol za celý deň jeden rožok so salámou,“ uviedla.
Speváčka taktiež vyzdvihla, že za vonkajším vzhľadom sa skrývajú osobné príbehy, bolesť aj zraniteľnosť. „Pristavte sa, porozprávajte sa s nimi, pod vrstvami oblečenia sú to krehkí ľudia s rôznymi osudmi,“ napísala a vyzvala k rešpektu aj v prípade, že pomoc nebude prijatá.
Reagovala tiež na rozšírený predsudok, že ľudia bez domova chcú výlučne peniaze na alkohol. „Nie každý z nich čaká na alkohol, moje video je toho dôkazom,“ odkázala a poďakovala všetkým, ktorí sú ochotní vnímať realitu bez zjednodušujúcich nálepiek.
