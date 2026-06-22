Zuzana Fialová vysvetlila, prečo odmieta život na očiach. Straty blízkych zmenili jej pohľad na život

Sláva môže pôsobiť lákavo, no život pod neustálym drobnohľadom má aj svoju odvrátenú stranu. Zuzana Fialová otvorene priznala, že dnes si oveľa viac než popularitu váži pokoj, rešpekt a funkčné vzťahy.
Herečka Zuzana Fialová prezradila magazínu Život, že za posledné roky si k verejnej pozornosti nastavila oveľa jasnejšie hranice. Hoci ju diváci poznajú ako jednu z najvýraznejších slovenských herečiek, dnes už nemá potrebu byť neustále na očiach. Súkromie si chráni vedome, rozhovory si vyberá opatrnejšie a svoj osobný život nechce meniť na tému pre bulvár.
Sláva už pre ňu nie je cieľom
Zuzana Fialová priznala, že veľká popularita pre ňu nebola taká lákavá, ako sa môže zdať zvonka. Sláva jej síce priniesla uznanie, no spolu s ním prišiel aj tlak, ktorý bol postupne čoraz ťažšie znášať. „Slávna som už bola. Až tak veľmi, že to bolo neznesiteľné. Práve vtedy som pochopila, že takto žiť nechcem,“ priznala.
Posledné roky sa preto vedome snažila žiť inak. Nešlo o ústup z herectva ani o odmietanie publika, skôr o rozhodnutie nenechať si verejnou pozornosťou určovať každodenný život.
„Posledných desať rokov som veľmi vedome pracovala na tom, aby som nebola slávna. Nie preto, že by som robila niečo proti sebe. Jednoducho odmietam mnohé rozhovory, odmietam prezentovať súkromie na sociálnych sieťach a nechcem ponúkať bulváru témy, ktoré by mohol zneužívať,“ vysvetlila.
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Pre Fialovú dnes nie je najdôležitejšie, aby bola za každú cenu viditeľná. Oveľa väčší význam má pre ňu rešpekt, ktorý považuje za stabilnejšiu hodnotu než popularitu.
„Možno to znie paradoxne, ale nič nie je nepríjemnejšie ako sláva. Ja túžim po rešpekte. Sláva je vrtkavá. Dnes vás ľudia oslavujú a zajtra vás môžu zatracovať. Stačí jeden krok vedľa. Pri rešpekte to tak nefunguje. Rešpekt je oveľa stabilnejšia hodnota,“ povedala.
Dnes je presvedčená, že išlo o správne rozhodnutie. „A práve preto som si vybrala túto cestu. Som na nej šťastnejšia. A naučila som sa aj veľmi rozumne hospodáriť s peniazmi, aby som nebola závislá od popularity,“ dodala.
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Straty blízkych zmenili jej pohľad na život
V poslednom období sa herečka viac zamýšľa aj nad tým, ako rýchlo sa život mení. Odchod blízkych ľudí v nej posilnil potrebu tráviť čas s tými, na ktorých jej skutočne záleží.
„Prichádzam o blízkych ľudí. Uvedomujem si konečnosť života. A mám pocit, že teraz je dôležitejšie venovať čas tým, ktorí sú tu ešte s nami… Možno ešte príde obdobie, keď sa opäť rada vrátim do spoločnosti. Ale momentálne to tak necítim,“ poznamenala.
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Partner, syn aj rodina sú pre ňu oporou
Významné miesto v jej živote má partner, známy karikaturista Martin „Shooty“ Šútovec. Spája ich nielen vzájomné porozumenie, ale aj spoločná vášeň pre cestovanie, čo im umožňuje objavovať nové krajiny a na čas uniknúť z domáceho prostredia.
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Zuzana Fialová hovorí, že si na dôležitých vzťahoch dáva záležať. Neberie ich ako samozrejmosť, ale ako niečo, čo si vyžaduje pozornosť, čas a snahu. „Mám krásny vzťah s partnerom. Výborný vzťah so synom. Dobré vzťahy s rodinou aj s bývalým manželom. Veľmi vedome sa snažím o to, aby boli moje vzťahy pekné a funkčné,“ vyjadrila sa Zuzana.
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