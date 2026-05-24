Zomrela významná osobnosť: Ján Plachetka bol prvým slovenským šachovým veľmajstrom

Vo veku 81 rokov zomrel prvý slovenský šachový veľmajster Ján Plachetka. V nedeľu o tom na sociálnej sieti informoval prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) Milan Roman.
„Dnes nás zasiahla správa, ktorá hlboko zasiahla srdce každého šachistu na Slovensku. Vo veku 81 rokov navždy odišiel veľmajster Ján Plachetka. Prvý rodák zo Slovenska, ktorý dosiahol najvyšší šachový titul, legenda, dlhoročný reprezentant a tréner, no predovšetkým vzácny, skromný a hlboko rešpektovaný človek,“ napísal Roman na Facebooku.
„Ján Plachetka bol architektom moderného slovenského šachu a právom sa stal vôbec prvým členom Siene slávy SŠZ. Našu krajinu dlhé dekády úspešne reprezentoval na šachových olympiádach ako hráč i kapitán. Pre celé generácie našich hráčov bol vzorom profesionality, elegancie za šachovnicou a džentlmenského správania. Bez neho by slovenský šach nebol tam, kde je dnes. Ako prezident Slovenského šachového zväzu vyjadrujem v mene celej šachovej rodiny úprimnú sústrasť najbližšej rodine, priateľom a všetkým, ktorých jeho životná cesta inšpirovala. Janko, ďakujeme za všetko, čo si pre náš šport urobil. Tvoja stopa na čiernobielych poliach zostane nesmrteľná. Odpočívaj v pokoji.“
Dosiahol veľké úspechy
Kariéra trenčianskeho rodáka (nar. 18. februára 1945), ktorý dlhodobo žil v Trnave, bola pretkaná početnými hráčskymi i trénerskými úspechmi. Bol členom československého družstva v zložení Vlastimil Hort, Jan Smejkal, Ľubomír Ftáčnik, Ján Plachetka, Vlastimil Jansa, Jan Ambrož (nehrajúci kapitán Miroslav Filip), ktoré na Šachovej olympiáde vo švajčiarskom Luzerne (1982) získalo strieborné medaily. V šachovej komunite sa Ján Plachetka pohyboval dlhé desaťročia. Ziskom najvyššieho medzinárodného titulu veľmajstra (GM) sa stal prvým slovenským šachistom v povojnových dejinách, ktorému sa tento individuálny honor podarilo dosiahnuť. Medzinárodná šachová federácia (FIDE) mu ho oficiálne udelila v roku 1978 na kongrese v Buenos Aires.
Počas svojej bohatej kariéry vyhral približne 30 významných turnajov, ako tréner sa podieľal na výchove mnohých reprezentantov. Z nich najvýraznejšie sa presadili Regina Theissl Pokorná, Eva Repková, Zuzana Borošová a Tomáš Petrík. Za celoživotné pôsobenie v duchu fair play mu udelili Cenu Klubu Fair Play Slovenského olympijského výboru, bol spoluautorom publikácie o šachových olympiádach.
Nahlásiť chybu v článku