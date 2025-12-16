Zneužívať mal vlastné dieťa: Polícia vo Veľkom Mederi zadržala muža, ktorý vyrábal a šíril detskú pornografiu

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Dana Kleinová
TASR
Celkovo malo ísť o najmenej 1500 súborov.

Policajný vyšetrovateľ obvinil 42-ročného muža z výroby a šírenia detskej pornografie. Muža zadržali v rámci policajnej akcie s krycím názvom Tiger v rodinnom dome vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda). Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Podľa doterajších zistení mal muž vyhotovovať fotografie s obsahom detskej pornografie, a to tak, že fotografoval svoje maloleté dieťa v sexuálne vyzývavých polohách a časti jeho tela, ktoré zneužil na výrobu detskej pornografie,“ priblížila hovorkyňa.

Materiály zachytávali deti vo veku od dvoch rokov

Na základe výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený tieto materiály uchovávať približne od novembra 2020 až do súčasnosti, pričom si zároveň zadovažoval aj ďalšie materiály s obsahom detskej pornografie, zachytávajúce maloleté osoby vo veku od dvoch do ôsmich rokov.

„Celkovo malo ísť o najmenej 1500 súborov, ktoré si po dobu najmenej siedmich rokov zadovažoval vyhľadávaním na internete a prostredníctvom sociálnych sietí, následným sťahovaním na viacerých elektronických zariadeniach, najmä mobilných telefónoch, tabletoch a notebooku,“ priblížila.

Vyšetrovateľ obvinil 42-ročného muža zo zločinu výroby detskej pornografie v súbehu s prečinom prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení, a taktiež zo zločinu rozširovania detskej pornografie. „Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody vo výške od sedem do 12 rokov,“ dodala Vilhanová.

