Mal veľké rany na hlave, chýba mu aj časť uší: Psíka vzali z otrasných podmienok, nemal prístup k potrave ani liečbe

Enviropolícia navrhla podať obžalobu na mladý pár z obce Dolný Oháj v okrese Nové Zámky. Dvadsaťpäťročná žena a dvadsaťpäťročný muž čelia obvineniu z prečinu týrania zvierat, ktorého sa mali dopúšťať spoločne voči svojmu psovi.
O prípade informovala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti, pričom návrh na podanie obžaloby podal vyšetrovateľ envirokriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Podľa doterajších zistení mali obvinení dlhodobo držať psa v nevhodných podmienkach v obecnom byte.
Pes žil v nevhodných podmienkach
Vyšetrovanie ukázalo, že zviera malo obmedzovaný prístup k potrave, pohybu aj veterinárnej starostlivosti. Takýto spôsob chovu sa podľa polície negatívne podpísal na jeho zdravotnom stave a celkovej kondícii. U psa boli zistené vážne poranenia. „U psa boli zistené rozsiahle zranenia v oblasti hlavy,“ uviedla polícia v statuse.
Polícia zároveň upozornila na ďalšie znepokojujúce zistenie. Psovi mala byť nezisteným spôsobom odstránená časť ušníc, pričom okolnosti tohto zásahu sú predmetom ďalšieho preverovania. „Zároveň bolo zistené, že psovi bola nezisteným spôsobom odstránená časť ušníc,“ doplnila polícia.
Zásah v byte a odobratie psa
V septembri vykonala enviropolícia obhliadku miesta činu v obecnom byte za súčinnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Počas zásahu bol majiteľke odobratý približne ročný kríženec psa domáceho. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody až na päť rokov.
