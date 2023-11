Známy slovenský hudobník a herec sa priznal k drogovej závislosti, liekmi sa takmer predávkoval. Toto odkázal ľuďom

Matúš Kolárovský, ktorého ale mnohí poznajú pod pseudonymom Yael, nahral na sociálnu sieť video opisujúce najťažšie obdobie svojho života. Vyjadril sa k drogovej závislosti, no nepriamo potvrdil aj nevhodné správanie voči svojej bývalej partnerke.

Neustál veľký tlak

Kolárovský začínal video slovami, že nikdy nemal pocit, že by verejnosti bol dlžný akékoľvek vysvetľovanie. V súčasnosti sa však začali hromadiť vyjadrenia iných ľudí a Yael sa rozhodol, že svoj príbeh rozpovie sám. „Vždy som neznášal vyjadrovať sa, či bulváru, alebo celkovo verejnosti, lebo som si nikdy nemyslel, že ja dlžím verejnosti vysvetlenie. No teraz to prišlo do bodu, kedy som si povedal, že toto za mňa iní ľudia naozaj nemôžu,“ začína video.

„Drogy. To, že beriem drogy. A to, že s tým mám problém. Verím tomu, pevne tomu verím, že už s tým teda problém nemám, ale, áno, je to pravda. Drogy boli dlhú dobu súčasť môjho života a môjho lifestylu,“ priznáva sa mladý umelec, ktorý pokračuje opisom tých najťažích chvíľ. Podľa vlastných slov nemá pre toto temné obdobie presné vysvetlenie, no korene by mohlo mať vo veľkej pozornosti verejnosti, ktorú na jeho osobu pritiahli úspešné projekty v televízii a hudbe. Pozornosť priniesla tlak, ktorý neustál.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Yael (@matuskolarovsky)

Zlom údajne nastal v momente, keď to s liekmi prehnal a takmer sa predávkoval. „Skončilo sa to, keď som to s tými liekmi úplne prehnal. Dúfal som, že tie lieky to možno aj všetko ukončia v ten moment. Ale nakoniec som v tom vlaku iba odpadol,“ hovorí Kolárovský a približuje, že vlakom išiel na DNA testy otcovstva.

Obvinenia z domáceho násilia

V čase, kedy verejnosťou rezonovala kauza domáceho násilia Ráchel Karnižovej, sa hneď začali objavovať informácie o tom, že ani Yael nie je v tomto smere zďaleka nevinný. Krátko po incidente ho z násilia obvinila jeho bývalá priateľka Nikola Baranová a v emotívnom videu Kolárovský nepriamo naznačil, že to tak skutočne bolo. Sám potvrdil, že nebol dobrým partnerom a expriateľke sa ospravedlnil.