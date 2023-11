Markíza chce ovládnuť silvestrovský program a vyťahuje niečo, čo tu ešte nebolo: Toto čaká na divákov posledný deň v roku

Príchod nového roka aj v dnešnej dobe víta množstvo ľudí pri zapnutých televíznych obrazovkách. Televízie mali vždy vo zvyku predbiehanie, kto divákom prinesie zaujímavejšie spestrenie posledných chvíľ v starom roku, no v uplynulých rokoch to bola práve Markíza, ktorá na tento deň nekládla žiadny špeciálny dôraz. Teraz sa to však mení, informuje portál Mediaboom.

Obľúbené programy, ale aj veľká novinka

Ako sa píše v článku, šnúru najväčšieho počtu silvestrovských špeciálov tento rok opäť potiahne RTVS, ktorá si pre divákov prichystala obľúbený formát Záhady tela, silvestrovský špeciál Milujem Slovensko a chýbať nebude ani zábavna šou Neskoro večer. „Verejnoprávna televízia v uplynulých dvoch rokoch odvysielala najsledovanejší program silvestrovského večera. Podarilo sa jej to so šou Neskoro večer, a tak tento formát nebude chýbať ani tento rok,“ píše Mediaboom.

Overené relácie by mala vytiahnuť aj televízia JOJ, ktorá program odštartuje Inkognitom, ktoré bez prestávky v tento deň beží od roku 2017. Zatiaľ nie je jasné, čo zvolí televízny gigant potom, no predpokladá sa, že to bude ľudová zábava so šou Všetko, čo mám rád.

Po takmer dekáde sa v plnej paráde vracia dlhodobý líder nášho televízneho trhu – Markíza. Tá prichádza v hlavnom vysielacom čase s krokom, aký na Slovensku doteraz nemal obdobu a pôjde o stand-up šou Simony Salátovej Donaha!, ktorá bola jednou z najvýraznejších noviniek vyrobenou pre platformu Voyo v minulom roku. „Televízia jej dopriala mimoriadne promo aj na televíznej obrazovke či na sociálnych sieťach, kde ukážky zo stand-upu dosahovali státisíce zhliadnutí,“ uvádza Mediaboom.

„Bude to vôbec po prvý raz, čo sa stand-up ako samostatný program objaví na slovenskej obrazovke v hlavnom vysielacom čase, navyše ako koncoročný program,“ pokračuje portál vo vysvetlení, prečo pôjde o exkluzívnu novinku. Salátovú doplní špeciálna epizóda šou Možné je všetko a Markíza je po minuloročnom fiasku odhodlaná prevziať si post jednotky. Uvidíme, ako na tieto kroky zareagujú diváci.