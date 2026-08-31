Deti budú chodiť na prvý stupeň ZŠ o rok dlhšie: Na školách nastanú zmeny, začína platiť nový program

Učiteľka v škole

Foto: TASR - František Iván

Roland Brožkovič
TASR
Základné vzdelávanie čakajú veľké zmeny.

Na základných školách na Slovensku sa žiaci dlhé roky delia na prvý a druhý stupeň, pričom prvý trvá 4 roky a druhý 5 rokov. To sa však najnovšie zmení a tieto čísla sa otočia.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Základné vzdelávanie sa od septembra, keď začne v prvých ročníkoch základných škôl platiť nový štátny vzdelávací program, naďalej člení na primárne a nižšie stredné vzdelávanie (teda prvý a druhý stupeň základnej školy). Primárne vzdelávanie, teda prvý stupeň, sa predlžuje na päť rokov. Uviedla to riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Petra Fridrichová.

„Keďže ide o pomerne dlhé obdobie, očakávané ciele pre prvý stupeň sa vnútorne členia – prvý kontrolný bod, či sa smeruje k cieľom primárneho vzdelávania, nastáva po troch rokoch (prvý cyklus) a druhý kontrolný bod je po piatich rokoch (teda pri ukončení druhého cyklu),“ spresnila Fridrichová. Druhý stupeň je ucelený v treťom cykle.

Tri cykly

Štruktúrovanie obsahu vzdelávania do troch cyklov je podľa Fridrichovej v zásade nástrojom na zmysluplnú flexibilitu. „Doteraz boli očakávané výstupy stanovené na konci každého ročníka. Po novom sú definované na konci celého cyklu. Učitelia tak získavajú väčší priestor na prispôsobenie tempa učenia potrebám konkrétnej triedy,“ vysvetlila.

Školská trieda
Ilustračné foto: TASR – Martin Baumann

Ak deti podľa nej potrebujú na zvládnutie náročnejšej témy viac času, škola ho môže venovať bez obavy, že poruší štátny vzdelávací program. „Zároveň to pomáha znižovať zbytočný tlak na žiakov a vytvára lepšie podmienky na individualizáciu vzdelávania,“ uviedla.

Základné vzdelávanie má deväť ročníkov. „Vnútorná štruktúra kurikula základného vzdelávania reflektuje potrebnú rôznorodosť vzdelávacích ciest žiakov a je usporiadaná do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov. Prvý cyklus tvorí prvý až tretí ročník, druhý cyklus tvorí štvrtý až piaty ročník a tretí cyklus tvorí šiesty až deviaty ročník,“ uvádza sa v štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie. Vzdelávacie štandardy jednotlivých cyklov stanovujú obsah vzdelávania a očakávané učebné výstupy na ich konci.

„Úlohou prvého cyklu je, aby žiak získal vzťah k učeniu sa, vytvoril si pracovné návyky a pracovný režim, aktívne sa zapájal do práce, využíval kreativitu pre zlepšovanie svojich myšlienok,“ píše sa v štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie. Vyučovanie ťažiskovo zabezpečuje učiteľ s aprobáciou na primárne vzdelávanie.

Minister školstva Tomáš Drucker
Foto: TASR – Daniel Stehlík

Cieľom druhého cyklu je, aby žiak dokázal bezpečne a jasne komunikovať svoje pocity, potreby a hranice, vyjadroval pre ne pochopenie u seba aj u iných a reflektoval svoje konanie a postoje. „Zámerom súčasne je, aby žiak rozlišoval medzi faktami, domnienkami a hodnoteniami a aby nadobudol väčšiu samostatnosť v učení a prevzal časť zodpovednosti za svoje učenie, uvedomil si, čo je oblasťou jeho záujmu a čomu by sa chcel hlbšie venovať,“ uvádza sa v novom kurikule. Vyučovanie zabezpečujú spoločne a vyvážene učitelia s aprobáciou na primárne vzdelávanie a učitelia so špecializáciou na konkrétnu vzdelávaciu oblasť alebo vyučovací predmet.

Úlohou tretieho cyklu je, aby žiak okrem rozvinutia všetkých gramotností dostal priestor aj na hlbší rozvoj v oblastiach svojho záujmu a vytvoril si tak predstavu o svojej profesijnej budúcnosti. „Cieľom je, aby vyjadroval záujem a bol motivovaný k samostatnej práci, pýtal si spätnú väzbu a pravidelne využíval kreatívny proces, analýzu, vyhodnocovanie a overovanie informácií pri učení sa,“ spresňuje sa v štátnom vzdelávacom programe. Vyučovanie zabezpečujú ťažiskovo učitelia so špecializáciou na konkrétnu vzdelávaciu oblasť alebo vyučovací predmet.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac