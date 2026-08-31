Deti budú chodiť na prvý stupeň ZŠ o rok dlhšie: Na školách nastanú zmeny, začína platiť nový program

Na základných školách na Slovensku sa žiaci dlhé roky delia na prvý a druhý stupeň, pričom prvý trvá 4 roky a druhý 5 rokov. To sa však najnovšie zmení a tieto čísla sa otočia.
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Základné vzdelávanie sa od septembra, keď začne v prvých ročníkoch základných škôl platiť nový štátny vzdelávací program, naďalej člení na primárne a nižšie stredné vzdelávanie (teda prvý a druhý stupeň základnej školy). Primárne vzdelávanie, teda prvý stupeň, sa predlžuje na päť rokov. Uviedla to riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Petra Fridrichová.
„Keďže ide o pomerne dlhé obdobie, očakávané ciele pre prvý stupeň sa vnútorne členia – prvý kontrolný bod, či sa smeruje k cieľom primárneho vzdelávania, nastáva po troch rokoch (prvý cyklus) a druhý kontrolný bod je po piatich rokoch (teda pri ukončení druhého cyklu),“ spresnila Fridrichová. Druhý stupeň je ucelený v treťom cykle.
Tri cykly
Štruktúrovanie obsahu vzdelávania do troch cyklov je podľa Fridrichovej v zásade nástrojom na zmysluplnú flexibilitu. „Doteraz boli očakávané výstupy stanovené na konci každého ročníka. Po novom sú definované na konci celého cyklu. Učitelia tak získavajú väčší priestor na prispôsobenie tempa učenia potrebám konkrétnej triedy,“ vysvetlila.
Ak deti podľa nej potrebujú na zvládnutie náročnejšej témy viac času, škola ho môže venovať bez obavy, že poruší štátny vzdelávací program. „Zároveň to pomáha znižovať zbytočný tlak na žiakov a vytvára lepšie podmienky na individualizáciu vzdelávania,“ uviedla.
Základné vzdelávanie má deväť ročníkov. „Vnútorná štruktúra kurikula základného vzdelávania reflektuje potrebnú rôznorodosť vzdelávacích ciest žiakov a je usporiadaná do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov. Prvý cyklus tvorí prvý až tretí ročník, druhý cyklus tvorí štvrtý až piaty ročník a tretí cyklus tvorí šiesty až deviaty ročník,“ uvádza sa v štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie. Vzdelávacie štandardy jednotlivých cyklov stanovujú obsah vzdelávania a očakávané učebné výstupy na ich konci.
„Úlohou prvého cyklu je, aby žiak získal vzťah k učeniu sa, vytvoril si pracovné návyky a pracovný režim, aktívne sa zapájal do práce, využíval kreativitu pre zlepšovanie svojich myšlienok,“ píše sa v štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie. Vyučovanie ťažiskovo zabezpečuje učiteľ s aprobáciou na primárne vzdelávanie.
Cieľom druhého cyklu je, aby žiak dokázal bezpečne a jasne komunikovať svoje pocity, potreby a hranice, vyjadroval pre ne pochopenie u seba aj u iných a reflektoval svoje konanie a postoje. „Zámerom súčasne je, aby žiak rozlišoval medzi faktami, domnienkami a hodnoteniami a aby nadobudol väčšiu samostatnosť v učení a prevzal časť zodpovednosti za svoje učenie, uvedomil si, čo je oblasťou jeho záujmu a čomu by sa chcel hlbšie venovať,“ uvádza sa v novom kurikule. Vyučovanie zabezpečujú spoločne a vyvážene učitelia s aprobáciou na primárne vzdelávanie a učitelia so špecializáciou na konkrétnu vzdelávaciu oblasť alebo vyučovací predmet.
Úlohou tretieho cyklu je, aby žiak okrem rozvinutia všetkých gramotností dostal priestor aj na hlbší rozvoj v oblastiach svojho záujmu a vytvoril si tak predstavu o svojej profesijnej budúcnosti. „Cieľom je, aby vyjadroval záujem a bol motivovaný k samostatnej práci, pýtal si spätnú väzbu a pravidelne využíval kreatívny proces, analýzu, vyhodnocovanie a overovanie informácií pri učení sa,“ spresňuje sa v štátnom vzdelávacom programe. Vyučovanie zabezpečujú ťažiskovo učitelia so špecializáciou na konkrétnu vzdelávaciu oblasť alebo vyučovací predmet.
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