Zmiatli ich. Vedci zisťovali, či je možné splodiť dieťa vo vesmíre. Spermie plávali bludiskom

Dana Kleinová
Beztiažový stav viedol k zmäteniu spermií.

Vesmír je obrovský. A hoci sa ľudstvu ešte stále nepodarilo prebádať ho celý, podarilo sa mu zistiť, či je možné vo vesmíre splodiť dieťa. Túto otázku si totiž kládli vedci, ktorí sa rozhodli zreprodukovať vesmírne podmienky bez gravitácie na Zemi a pozorovať, ako sa v nich budú správať spermie.

S plánmi NASA vrátiť sa na Mesiac (program Artemis) a ambíciami SpaceX osídliť Mars sa stáva pochopenie reprodukcie v kozme nevyhnutnosťou. Vedci sa preto rozhodli získať odpoveď na otázku „Je možné počať a udržať život mimo našej planéty?“, pričom skúmali, ako beztiažový stav (mikrogravitácia) ovplyvňuje spermie, oplodnenie a prvé dni vývoja embryí u ľudí, myší a prasiat. Zistenia boli publikované v časopise Communications Biology.

Spermie nevedeli, ktorým smerom plávať

Vzorky spermií od troch rôznych cicavcov, vrátane ľudí, prešli prekážkovou dráhou, ktorá simuluje podmienky nulovej gravitácie (pozn. red. pomocou klinostatu – prístroj používaný v biológii, ktorý pomocou pomalej rotácie eliminuje vplyv smerového pôsobenia gravitácie na vyvíjajúci sa organizmus, najčastejšie rastliny), čo spôsobilo dezorientáciu buniek. Spermie následne putovali bludiskom, ktoré bolo navrhnuté tak, aby pripomínalo ženský reprodukčný trakt.

Zistenia ukázali, že absencia gravitácie negatívne ovplyvňuje navigačné schopnosti spermií. V simulovanej mikrogravitácii sa oveľa menej spermií dokázalo dostať k cieľu (vajíčku). Akoby stratili kompas a nevedeli, ktorým smerom majú plávať.

Počatie mimo Zeme však nie je vylúčené

Našťastie, vedci prišli aj s riešením. Zistili totiž, že ak do prostredia pridali hormón progesterón (pozn. red. kľúčový ženský pohlavný hormón, ktorý pripravuje maternicu na tehotenstvo a udržiava ho), schopnosť ľudských spermií navigovať sa výrazne zlepšila. To naznačuje, že chemické signály by mohli kompenzovať chýbajúcu gravitáciu.

Štúdia tiež priniesla prekvapivé výsledky o embryách, ktoré vznikli v mikrogravitácii. Embryá, ktoré vznikli z krátkeho pôsobenia beztiaže (4 – 6 hodín), boli paradoxne veľmi kvalitné. Vedci sa tak domnievajú, že mikrogravitácia pôsobí ako „filter“ – vajíčko oplodnia len tie najschopnejšie a najsilnejšie spermie, ktoré dokázali prekonať sťažené podmienky.

Ak však boli embryá vystavené stavu beztiaže dlhšie (24 hodín), ich vývoj sa spomalil a počet buniek v nich klesol. To naznačuje, že zatiaľ čo samotné počatie je možné, dlhodobý vývoj plodu v beztiažovom stave môže byť rizikový.

Z ich štúdie tak vyplýva zaujímavé zistenie a to, že síce vesmír robí zo spermií „zmätených cestovateľov“ a spomaľuje vývoj embryí, vďaka chemickým pomôckam a prirodzenej odolnosti buniek nie je pokračovanie života mimo Zeme vylúčené.

