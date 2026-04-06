Ľudia budú ďalej než kedykoľvek predtým: Posádka misie Artemis 2 sa dostala pod vplyv gravitácie Mesiaca

Foto: reprofoto, X.com (@NASA)

Michaela Olexová
TASR
Misia Artemis 2 je kľúčovou skúškou pred pristátím ľudí na Mesiaci počas misie Artemis 4, ktorá je predbežne plánovaná na rok 2028.

Posádka misie Artemis 2 sa v pondelok dostala do tzv. lunárnej sféry vplyvu, v ktorej gravitácia Mesiaca pôsobí na kozmickú loď Orion silnejšie ako gravitácia Zeme. Tá teraz preletí nad odvrátenou stranou Mesiaca, vďaka čomu sa jej posádka dostane ďalej od našej domovskej planéty než ktorýkoľvek človek predtým, uviedla americká vesmírna agentúra NASA. TASR o tom informuje s odvolaním sa na svetové agentúry.

Cieľom misie Artemis 2 je vykonať prelet okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion nevstúpi na obežnú dráhu Mesiaca, ale preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške asi 7500 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu.

Vedci urobia prelet, potom pristanú v Tichom oceáne

Štyria členovia posádky- americkí astronautí Victor Glover, Christina Kochová a Reid Wiseman a Kanaďan Jeremy Hansen – budú mať pri najväčšom priblížení približne tri hodiny na pozorovanie Mesiaca, pričom budú určitý čas bez spojenia so Zemou.

Misia Artemis 2 odštartovala 1. apríla z floridského Mysu Canaveral. Približne 24 hodín po štarte opustila špeciálnym manévrom obežnú dráhu Zeme. Loď Orion sa po oblete Mesiaca vydá späť k Zemi. Podľa aktuálneho harmonogramu by mala pristáť v piatok pacifického času (v noci na sobotu SELČ) v Tichom oceáne.

Keď sa bude kozmická loď nachádzať na odvrátenej strane Mesiaca, astronauti budú môcť vidieť Zem aj Mesiac súčasne – a dokonca aj zatmenie Slnka, keď Slnko z ich pohľadu zatieni Mesiac. V tomto bode sa dostanú ďalej od Zeme, než ktorýkoľvek človek predtým. Predchádzajúci rekord vytvorila posádka misie Apollo 13 v roku 1970, ktorá sa od Zeme vzdialila na približne 400 171 kilometrov.

Misia Artemis 2 je kľúčovou skúškou pred pristátím ľudí na Mesiaci počas misie Artemis 4, ktorá je predbežne plánovaná na rok 2028. Pôvodne sa tak malo stať už v rámci misie Artemis 3 naplánovanej na rok 2027, tá sa však po novom zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Pôjde najmä o nácvik priblíženia a spojenia s lunárnymi pristávacími modulmi spoločností SpaceX a Blue Origin.

Naposledy boli ľudia na Mesiaci v decembri 1972 v rámci americkej misie Apollo 17.

Ľudské oko ho ešte nevidelo: Astronauti z Artemis 2 zachytili unikátny pohľad na Mesiac

