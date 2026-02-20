Monika Szabó z Dunaja skončila v nemocnici: Po náročnom období sa sústreďuje na zdravie

Herečka Monika Szabó po emotívnom konci v seriáli Dunaj, k Vašim službám skončila v nemocnici, kde sa momentálne sústreďuje najmä na svoje zdravie.
Obľúbený dobový seriál Dunaj, k Vašim službám opäť ukázal, že vojna je neúprosná aj k najobľúbenejším postavám, keď dramaticky uzavrel osud Magdy Koptíkovej. Monika sa krátko po odvysielaní silnej epizódy ozvala fanúšikom z nemocnice. Na Instagrame zverejnila fotografie z nemocničnej izby a naznačila, že po náročnom pracovnom období prišiel čas ubrať tempo. Čo presne ju do nemocnice priviedlo, nešpecifikovala, no momentálne sa venuje najmä regenerácii.
Oddych si vypýtalo zdravie
Szabó sa fanúšikom prihovorila úprimne a s typickým nadhľadom priznala, že nastal čas ubrať plyn. Najskôr situáciu odľahčila slovami: „Kúpila som si tisíc stranovú knihu, a tak som sa pobrala ju čítať na miesto, kde ma nikto pri tom nebude vyrušovať..“
Vzápätí však prešla do vážnejšej roviny a dodala: „Ale teda.. žarty bokom. Potrebujem spomaliť a dopriať si oddych.“ Herečka zároveň naznačila, že momentálne kladie dôraz najmä na svoje zdravie a vnútornú pohodu. „Sústreďujem sa teraz na to najdôležitejšie – na zdravie a pokoj. A že mi to je dopriaté, za to chcem poďakovať personálu a najmä lekárom v nemocnici Bory,“ odkázala s vďačnosťou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vo svojom vyjadrení neopomenula ani divákov, ktorých reakcie ju po konci Magdy v Dunaji evidentne dojali. „Každopádne vám všetkým z celého srdca ďakujem za všetky krásne správy, ktoré mi posielate po konci Magdy v Dunaji. Vaše slová, podpora a láskavosť pre mňa znamenajú viac, než viem opísať. Som nesmierne vďačná, že ste Magdu prijali s takou otvorenosťou a citom,“ uviedla.
Na konci príspevku priznala, že práve vlna podpory jej v týchto dňoch dodáva energiu. „Vaša podpora mi dáva silu, rovnako ako toto po dvoch mesiacoch neslnka. Ďakujem, že ste tu.“ Momentálne je pre ňu prioritou najmä regenerácia a psychická pohoda.
