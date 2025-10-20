Zlodeji z Louvru sú stále na úteku: Múzeum opäť otvorili, nedostanete sa však úplne všade. Hovorí sa o krádeži storočia

Parížske múzeum Louvre je od pondelka 09:00 h SELČ opäť otvorené pre verejnosť, oznámila jeho tlačová služba. V dôsledku „krádeže storočia“, ktorá sa v múzeu odohrala v nedeľu ráno, však „niektoré časti“ Louvru zostanú neprístupné.
Tlačová služba nespresnila, o ktoré zbierky ide. Informovala o tom televízia BFM, píše TASR.
Minister spravodlivosti hovorí o zlyhaní štátu
Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v pondelok vo vysielaní rozhlasovej stanice France Inter vyhlásil, že ide o „neuveriteľnú“ krádež, ktorá vytvára „žalostný obraz o Francúzsku“. „Zlyhali sme,“ priznal minister s tým, že Francúzi môžu mať oprávnene pocit, „akoby boli okradnutí.“
Páchatelia lúpeže sú stále na slobode, ale „niet pochýb, že budú zadržaní. Otázka je kedy,“ dodal minister spravodlivosti. Potvrdil, že bolo začaté vyšetrovanie pre podozrenie z organizovanej krádeže a zločineckého sprisahania. Vyšetrovanie prebieha pod dohľadom Ústredného úradu pre boj proti obchodovaniu s kultúrnym bohatstvom (OCBC).
Krádež mohla byť vykonaná na objednávku
V nedeľu ráno sa páchateľom za sedem minút podarilo ukradnúť približne desať šperkov „neoceniteľnej dedičskej hodnoty“ vystavených v Apollónovej galérii. Na spáchanie lúpeže použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží rieky Seina.
Vyšetrovatelia ako hypotézu zvažujú krádež na objednávku zberateľa. V tomto prípade by šperky pravdepodobne zostali nedotknuté. Nie je však vylúčená ani verzia, že išlo o krádež pre objednávateľa, ktorého zaujíma len finančná hodnota drahých kameňov a vzácnych kovov. V takom prípade mohli byť šperky rozobraté na jednotlivé časti a predávané na maloobchodnom trhu.
Odborníčka upozorňuje: diamanty sa dajú prebrúsiť
Odborníčka na šperky z aukčného domu Sotheby’s Magali Teisseirová objasnila, že „starý diamant sa dá prebrúsiť do iného tvaru a ďalej predať. Bohužiaľ, ak sa prebrúsia, nemožno určiť ich pôvod, pretože už to nie sú kamene s rozpoznateľným brusom, fazetami alebo inklúziami.“
Podľa dražiteľa Oliviera Valmiera sa momentálne hrá o čas, aby sa zabránilo zničeniu ukradnutých šperkov roztavením ich zlata. „Cena zlata je momentálne extrémne vysoká. Tento týždeň dosiahla rekordných 120.000 eur (približne 130.000 USD) za kilogram. Ale hodnota zlata je nižšia než hodnota jednotlivých drahých kameňov,“ vysvetlil. Dodal, že odborníkov schopných optimálne vybrúsiť diamanty tejto veľkosti je málo a takáto práca by mohla trvať niekoľko mesiacov.
Vyšetrovatelia nevylučujú ani zahraničné zásahy
Vyšetrovatelia zvažujú aj možnosť zahraničného zasahovania a destabilizačnej schémy. Táto hypotéza však nie je primárna, najmä vzhľadom na profily osôb zadržaných pri iných nedávnych vlámaniach podobného charakteru v parížskych múzeách.
Pripúšťa sa aj, že ide o krádež spáchanú v prospech organizovaného zločinu – v takomto prípade by šperky mohli byť následne použité na pranie špinavých peňazí.
Louvre čelí kritike za slabé zabezpečenie
Predbežná správa Dvora audítorov, ktorú mal spravodajský web France Info k dispozícii, odhaľuje bezpečnostné nedostatky v múzeu Louvre. Poukazuje na „značné“ a „pretrvávajúce“ meškanie pri inštalácii najmodernejších technických zariadení na ochranu zbierok tohto najnavštevovanejšieho múzea sveta.
Nahlásiť chybu v článku