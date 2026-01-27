Zlá správa pre divákov. Herec z Dunaja, k vašim službám prehovoril o osude svojej postavy, nevyzerá to dobre

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Naznačil niečo, s čím nikto neráta.

Štart trinástej série Dunaja, k vašim službám je na spadnutie. Herec Jakub Jablonský prezradil, že jeho postavu Dávida čaká jedno z najťažších období vôbec. V čase, keď vojna vrcholí a situácia je čoraz nebezpečnejšia, zostáva sám s dvoma deťmi. To však nie je všetko, mnohých šokuje, čo ďalej odtajnil umelec o svojej postave.

Dávid je v seriáli už od samého začiatku a jeho postava si toho prežila za ten čas veľmi veľa. Musel sa popasovať s ťažkými situáciami, ktoré sa mu priplietli do života, vrátane smrti svojej lásky. Bude sa mať v novej sérii konečne lepšie? Herec ostáva tajomný. „Ja vždy hovorím, že je to silné, ale tentoraz sa deje to, že Dávid dospieva,“ ozrejmil Jakub Jablonský v rozhovore pre Markízu.

Dozrieva vo vnútri aj navonok

Herec si zároveň zaspomínal na začiatky v seriáli, z ktorého sa postupne stal megahit. Projekt odštartoval romantickou scénou, teda na pikniku s Evou, ktorú hrala Petra Dubayová, v tom čase jeho budúca partnerka a mamička jeho dieťaťa. „Malý oholený chlapček, vieš,“ zasmial sa Jakub a opísal, ako vyzeral, keď Dunaj, k vašim službám ešte len začínal s veľkými ambíciami.

Nielenže sa Dávid zmenil navonok, keďže má bradu, ale prejde si tiež vnútornou transformáciou. „Teraz ho čaká veľmi dospelá fáza. Veľmi náročná vzhľadom na deti, dobu a vojnovú situáciu v krajine, v Európe. Takže sledujeme podľa mňa také dospievanie jedného človeka cez tento seriál a jeho strasti a veci, ktoré ho napĺňajú, ktoré ho tešia. Budú drobné radosti, ale bude aj veľa ťažoby v tejto sérii, čo sa týka Dávida,“ prezradil viac o svojej postave charizmatický herec.

Aj samotný umelec dozrieva. Predsa len seriál sa natáča už vyše troch rokov, a to už je nejaká doba, ktorá sa odzrkadlí aj v jeho osobnom živote. „Tak ja som už tiež otec, takže sa cítim dospelejšie a dúfam, že aj som…“ poznamenal. Čo si však každý hneď všimne, je jeho spomínaná brada a kratšie vlasy.

Vraj má v tom prsty aj on sám. „Tento look bol môj nápad po prečítaní si scenárov pre túto sériu a som rád, že to prešlo, lebo si myslím, že sa to tej postave hodí v rámci tých zmien, ktoré sa jej udejú a udiali v predchádzajúcich sériách a čo sa týka smrti alebo narodenia detí a vojna a všetko okolo toho,“ uviedol na pravú mieru.

Musel presvedčiť štyroch ľudí

