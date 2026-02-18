Zima sa rozlúči vo veľkom štýle: Napadne aj 20 cm snehu, môže nastať kalamita, aká tu dlho nebola

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Zima sa nevzdáva.

Slovensko dnes nezažije jednotný scenár. Kým na juhu sa deň môže niesť v znamení miernych teplôt a len občasnej oblačnosti, sever a východ sa pripravia na návrat zimy. Obloha sa zatiahne, pribudnú zrážky a niektoré oblasti sa môžu opäť prebudiť do bieleho rána.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, nad strednou Európou sa nachádza nevýrazné tlakové pole a vo vyšších hladinách ovzdušia postupuje od západu cez naše územie brázda nízkeho tlaku vzduchu. Portál iMeteo zároveň upozorňuje, že práve táto situácia vytvára podmienky na vznik zrážok, ktorých charakter bude závisieť najmä od nadmorskej výšky a miestnych teplôt.

Sever ostane chladný, hory v mraze

Počas stredy bude premenlivá oblačnosť, na severe a postupne aj na východe až veľká. Zrážky sa objavia ojedinele, no v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach. Očakáva sa sneženie alebo snehové prehánky. V polohách do približne 300 m sa môže sneh miešať s dažďom alebo prejsť do dažďa, čo vytvorí typickú februárovú zmes mokrého počasia.

Najvyššia denná teplota dosiahne 3 °C až 8 °C. Rozdiely však budú citeľné. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši sa maximá budú väčšinou pohybovať okolo 1 °C, čo výrazne zvyšuje šancu na udržanie snehovej pokrývky aj počas dňa. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva približne -6 °C. Tam bude mať zima jednoznačne navrch a nové zrážky sa premenia na sneh.

Môže pribudnúť až 20 cm snehu

Predpokladané množstvo zrážok je do 7 mm. Pri snežení to znamená do 7 cm nového snehu, najmä na severe a východe Slovenska. Ak sa chladná vzduchová hmota nad väčšinou Slovenska udrží, snehová pokrývka môže narásť na 10 až 20 cm, miestami dokonca ešte výraznejšie. V týchto oblastiach sa môžu podmienky na cestách zhoršiť, najmä ak bude sneženie intenzívnejšie. Vietor bude väčšinou slabý alebo sa objaví bezvetrie.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Na západe, v Banskobystrickom kraji a spočiatku aj na juhovýchode môže prevládať severozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s, teda približne 10 až 30 km/h. Dnešok tak prinesie kontrast medzi miernejším juhom a zimnejším severom. Rozdiely v teplote aj v charaktere zrážok budú citeľné a práve severné regióny môžu opäť zažiť deň, ktorý bude vyzerať ako z riadnej zimy.

Vo štvrtok príde ďalšie ochladenie a viac zrážok

Vo štvrtok sa charakter počasia ešte viac zimne vyostrí. Obloha bude oblačná až zamračená, počas noci sa miestami môže prechodne zmenšiť oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, cez deň však na viacerých miestach. Očakáva sa sneženie alebo dážď so snehom, pričom v polohách do približne 400 m, najmä na juhu, môže pršať.

Najnižšia nočná teplota klesne na -1 °C až -7 °C, v údoliach lokálne na -7 °C až -13 °C. Ráno tak môže byť mrazivé najmä v dolinách, kde sa studený vzduch udrží najdlhšie. Denné maximá dosiahnu len -1 °C až 4 °C, čo znamená, že aj počas dňa sa v mnohých oblastiach udrží chlad.

Sneh, ktorý napadne, sa tak môže udržať aj v nižších polohách. Vietor bude slabý, cez deň miestami prevažne juhovýchodný, s rýchlosťou 4 až 10 m/s, čo predstavuje 15 až 35 km/h. V nárazoch môže ojedinele dosiahnuť okolo 15 m/s, teda približne 55 km/h. Nad pásmom lesa sa očakáva prechodne prudký až búrlivý vietor, čo môže zhoršiť podmienky na horách. Záver týždňa tak prinesie pravú zimnú atmosféru. Po relatívne miernejšom úvode februára sa počasie opäť vracia do režimu, ktorý môže potrápiť dopravu aj ranné dochádzanie.

