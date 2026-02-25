Ženy by za potrat dostali trest smrti: V jednom zo štátov USA navrhujú drsný zákon

Ilustračná foto: Unsplash (Osmany M Leyva Aldana)

Tomáš Mako
Potrat by sa v krajine rátal ako vražda a matky by mohli dostať trest smrti.

Republikáni v americkom štáte Tennessee navrhli zákon, ktorý by mohol odsúdiť ženy, ktoré podstúpia potrat, na trest smrti.

Návrh zákona umožňuje obviniť takéto ženy z vraždy. Trest za porušenie tohto zákona by mohol byť v podobe doživotného väzenia, doživotného väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia alebo trestu smrti, píše denník Independent.

Návrh už stihol podpísať senátor Mark Pody spolu s poslankyňou Jody Barretovou, ktorí sú tiež jeho autormi. Nie je však jasné, kedy sa o návrhu bude rokovať a či bude schválený.

Senátor Tenesse Mark Pody, Foto: SITA/AP

Prísne zákony v krajine

Štát Tennessee je jednou z najprísnejších krajín USA v politike potratov. Zákon o ochrane ľudského života bráni všetkým ženám podstúpiť potrat a neexistujú žiadne výnimky – ani v prípade znásilnenia či incestu.

Vykonanie potratu je už teraz trestným činom triedy C a pre lekárov zaň v súčasnosti hrozia pokuty a až 15 rokov väzenia.

