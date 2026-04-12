Ženu trápili tri smrteľné choroby: Stal sa zázrak, jej prípad je prvým na svete

car t bunkova terapia

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Najväčším prekvapením je, ako rýchlo sa účinok dostavil. Vedúci lekár opísal reakciu organizmu ako „výnimočnú“.

Žena sa trápila viac ako desať rokov. Trpela tromi závažnými autoimunitnými ochoreniami a podstúpila deväť rôznych typov liečby. Ani jeden z nich jej však nepriniesol výraznú úľavu ani nezlepšil kvalitu jej života. Neskôr musela podstupovať každodenné krvné transfúzie a dlhodobo užívala lieky na riedenie krvi.

Všetky diagnózy 47-ročnej pacientky súviseli s poruchou B-lymfocytov, teda buniek zodpovedných za tvorbu protilátok bojujúcich proti infekciám. Na prípad upozornil portál The Guardian, odkazuje TN Nova.

Zlom nastal minulý rok, keď sa pacientka dostala do starostlivosti lekárov v univerzitnej nemocnici v nemeckom Erlangene.

Lekárom došli možnosti, rozhodli sa vyskúšať nový prístup

Jednou z diagnóz pacientky bola autoimunitná hemolytická anémia (AIHA).

Ako informuje doktorka Jaroslava Feketeová, autoimunitná hemolytická anémia (AIHA) je zriedkavým ochorením. Ide o prítomnosť autoprotilátok namierených proti antigénom na povrchu červených krviniek, čo vedie k ich predčasnému rozpadu.

„Pacientke došli všetky možnosti liečby a nemohla opustiť oddelenie,“ uviedol profesor Fabian Müller, vedúci tímu lekárov, ktorí sa o chorú starali.

Ilustračná foto: Unsplash

Lekári po neúspechoch pacientke ponúkli liečbu známu ako CAR-T bunková terapia (Chimeric Antigen Receptor T-cell). Inovatívny prístup funguje na princípe geneticky modifikovaných bielych krviniek. Stihol sa osvedčiť pri chorobách, akými je lymfóm či leukémia. Liečbu podstúpili už aj pacienti na Slovensku.

Bunková terapia však zabrala aj v tomto prípade. Imunitný systém pacientky prestal napádať červené krvinky a aj ďalšie autoimunitné ochorenia sa výrazne zmiernili.

Müller opísal reakciu organizmu ako „výnimočnú“ a zdôraznil, že liečba „výrazne zvýšila kvalitu jej života“.

Prvý prípad tohto druhu na svete

Pacientka sa vďaka úspešnej liečbe mohla vrátiť k bežnému fungovaniu s obnovenou imunitou. Remisia u nej trvá už 14 mesiacov a podľa lekárov ide o prvý zdokumentovaný prípad tohto druhu na svete. Najväčším prekvapením je, ako rýchlo sa účinok dostavil.

Profesor Ben Parker, konzultant a reumatológ z Kellgrenovho centra pre reumatológiu, označil obnovu imunity za veľmi povzbudivú. Zároveň však upozornil, že zatiaľ nie je jasné, či pacientka ostane v remisii aj z dlhodobého hľadiska.

Profesor, ktorý sa aktuálne venuje výskumu a štúdiám zameraným na CAR-T bunkovú terapiu pri lupuse a príbuzných autoimunitných ochoreniach, uviedol: „V súčasnosti prebieha množstvo aktívnych štúdií zameraných na autoimunitné ochorenia vrátane lupusu, myozitídy, sklerózy multiplex, systémovej sklerózy či vaskulitídy, a niektoré už priniesli prvé výsledky. Kazuistiky však nedokazujú, že liečba funguje pri širšom použití, čo znamená, že sú potrebné ďalšie štúdie.“

Podrobnosti o prípade z pohľadu medicíny zverejnil odborný časopis Med.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac