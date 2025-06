Muž bol takmer 45 minút klinicky mŕtvy: Odhalil zážitok na prahu smrti, vraj videl svetlo, vlastné telo a posmrtný život

Hoci si dnes GHB s chudnutím bežne nespájame a vnímame ju skôr ako rekreačnú látku so sedatívnym a euforickým účinkom, v 90. rokoch sa ilegálne propagovala ako prostriedok na spaľovanie tukov a rast svalovej hmoty. S týmto zámerom ju užíval aj vtedy 25-ročný Vincent Tolman — niekdajší amatérsky kulturista, ktorý sa v roku 2003 následkom užitia príliš veľkého množstva ocitol na prahu smrti. Drogu užil s priateľom na toalete v reštaurácii. Išlo o novú vzorku, ktorá pochádzala z Thajska. Čoskoro sa všetko začalo zvrhávať — muži si uvedomili, že ich stav sa od predošlých skúseností významne líši.

„Najprv začal upadať do bezvedomia kamarát,“ priblížil Vincent na YouTube kanáli Coming Home. „Ja som ním triasol, aby som ho zobudil.“

Táto ilegálna droga sa pre svoju spojitosť s rýchlym nástupom účinku a možnou stratou vedomia spája aj s násilníkmi, ktorí látku pridávajú do nápojov žien za účelom znásilnenia. Dávka GHB, ktorú muži v ten večer užili, bola obrovská a pre Vincenta sa ukázala byť smrteľná — ako píše Unilad, viedla k silnému epileptickému záchvatu, po ktorom nasledovalo vracanie a upadanie do bezvedomia. Vincent následne zomrel „priamo tam, na podlahe v kúpeľni.“

Toto všetko údajne videl, kým bol 45 minút klinicky mŕtvy

Vincent opisuje, že sa v prvom momente „vznášal nad vlastným telom“ — zhora sa pozeral záchranárov, ktorí dorazili, akoby sledoval film v kine. „Čo bolo zvláštne, bol fakt, že som nerozumel, na koho sa vlastne pozerám. Mal som priamy výhľad na vlastné mŕtve telo, ale nebol som schopný si to uvedomiť,“ opisuje vo videu na sociálnej sieti TikTok.

„Nemal som ani potuchy, že som svedkom vlastnej smrti.“ Následne ucítil niečo ešte pozoruhodnejšie: „Bol to taký ohromujúci pocit spirituálneho prepojenia na každú osobu v podniku. Akoby som bol schopný navnímať každú ich myšlienku — vrátane toho, o čom premýšľa kuchár.“

Zdravotníci jeho telo prenášali do sanitky vo vreci na mŕtvoly. Počul vraj, ako sa jeden z nich karhá a sám pre seba si mrmle, prečo sa viac nesnažil.

„A potom som odrazu videl skutočné, hmotné svetlo, ktoré akoby svietilo priamo cez tohto mladého zdravotníka.“ Počul „naozaj silný hlas“, ktorý vyslovil, že Vincent nie je mŕtvy — a svetlo zosilnelo. Zdravotník v tom momente údajne „porušil protokol“ a znovu začal s resuscitáciou. „To, že sledujem sám seba, som si uvedomil až v momente, keď prenášali moje telo zo sanitky do nemocnice,“ spomína Vincent.

Tri dni strávil v kóme a tvrdí, že počas nich bol svedkom toho, ako vyzerá posmrtný život. Ocitol sa vraj v telách iných ľudí a vnímal „všetky zlé veci“, ktoré počas svojho života urobil. Vincent priznal, že po prebudení z kómy bolo extrémne ťažké prijať, čo všetko prežil, a pokúsiť sa „pochopiť život“.

Dnes sa už smrti nebojí — naopak, tvrdí, že sa na svoj posledný deň dokonca teší. Zážitok na prahu smrti mu pomohol radikálne zmeniť spôsob života. Nastavil si nové princípy a odstránil tie, na základe ktorých žil pred osudným dňom. Údajne tiež pochopil, ktoré okamihy v živote sú premárnené. O svojej skúsenosti neskôr vydal aj knihu s názvom The Light After Death: My Journey to Heaven and Back.

Čo presne sú zážitky na prahu smrti?

Výskumu fenoménu zážitkov na prahu smrti v psychológii a medicíne naďalej venuje pozornosť veľké množstvo odborníkov. Štúdia zverejnená v roku 2024 v žurnále Springer Link opisuje, že „tieto zážitky sa zvyčajne vykresľujú ako mimoriadne príjemné, vrátane takých čŕt, akými sú pocit pokoja, vízia tunelov a žiarivého svetla, pocit opustenia vlastného tela alebo zážitky spojené s prehliadkou vlastného života“.

Podľa záverov analýzy z roku 2023 sa najčastejšie objavujú „nadprirodzené zážitky, najmä zážitok opustenia tela“. Analýza taktiež spomína, že častými úkazmi sú prechod tunelom, zvýšené zmysly či mimotelové zážitky. Podľa Greysona je „fenomenológia blízkej smrti v rôznych kultúrach invariantná“.

„Táto invariantnosť môže reflektovať univerzálne psychologické obranné procesy, neurofyziologické procesy, alebo skutočný prežitok transcendentných či mystických domén.“ Ako dodáva, všetky tieto skúsenosti spája fakt, že na ľudí, ktorí ich prežijú, majú dlhodobý účinok.