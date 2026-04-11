Žena prezradila, ako sa jej podarilo našetriť na kúpu bývania: Pozrite sa, v čom spočíva jej trik

Ceny nehnuteľností vystrelili v posledných rokoch do astronomických výšin. Mnohým ľuďom tak neostáva nič iné, len ostať bývať u rodičov alebo bývať v podnájme. Mladej žene sa ale podarilo našetriť dosť na to, aby si kúpila vlastný byt za 650 000 libier. Ako?
Ako informuje The Tab, Natalie O’Neill sa podarilo kúpiť si bývanie v Londýne za 650 000 libier (približne 746 000 eur) bez pomoci rodičov. Trvalo jej 10 rokov, kým si našetrila 65 000 libier (74 600 eur), ktoré potrebovala ako zálohu. 30-ročná influencerka začala sporiť už vo veku 20 rokov, keď jej plat predstavoval ročne 26 000 libier (približne 30 000 eur, teda asi 2 500 eur mesačne).
Natalie tvrdí, že si peniaze našetrila vďaka metóde s názvom 50-30-20. 50 percent jej príjmu putuje na všetky nevyhnutné platby, 30 percent na to, čo si chce kúpiť a 20 percent odkladá na sporenie. Okrem toho svoje financie investovala v čase, keď mala len 24 rokov, čo taktiež prispelo k tomu, že si svoj domov mohla kúpiť v auguste minulého roka. Priznáva ale, že to nešlo vždy podľa jej predstáv a o nejakú finančnú čiastku aj prišla.
Dodáva, že neustále sa snažila aj vylepšovať svoj pracovný výkon, vďaka čomu dosiahla želané zvýšenie platu. V roku 2023 sa ale rozhodla stať sa na plný úväzok influencerkou. Pre ľudí má jednu radu: Zvýšenie platu neznamená zvýšenie výdavkov a život v luxuse. To, že človek viac zarobí, neznamená, že by mal viac míňať na veci, ktoré nepotrebuje, napríklad zbytočne drahý nábytok.
Chybou je podľa nej aj to, že ľudia sa snažia za každú cenu vyhnúť dlhom. Pokiaľ ide o kúpu nehnuteľnosti, je dobré zvážiť svoje možnosti, no oplatí sa to, hoci aj s hypotékou.
