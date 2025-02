Toto by ste mali urobiť po tom, ako vám výplata príde na účet: Finančník radí, ako mať peniaze aj na investovanie

Čoraz viac Slovákov si uvedomuje, že mať odložené peniaze niekde v obálke či len tak na účte nestačí. Nie každému však na investovanie vychádzajú financie nazvyš. Odborníka sme sa preto opýtali, čo v takom prípade urobiť.

Urobte si detailný prehľad o svojich financiách

Nedávno sme sa Slovákov v ankete pýtali, ako si stanovujú finančné priority. Niekoľkí uviedli, že hneď, ako im cinkne výplata, platia nevyhnutné účty. Časť investujú a niečo si odkladajú aj na výlety či zábavu. Časť ľudí však žije z ruky do úst a nemá peniaze nazvyš na to, aby ich odložila na investovanie. Odborníka sme sa preto opýtali, čo sa s tým dá robiť.

Myslí si, že ľudia by v prvom rade mali mať detailný prehľad vo svojich financiách. Mali by mať jasno v tom, aké výdavky majú každý mesiac, koľko im mesačne odíde z účtu na bývanie a splátku úveru, na domácnosť, na stravu, deti, dopravu, životný štýl atď.

„Je dobré si hneď začiatkom roka urobiť prehľad, aké budem mať pravidelné výdavky a podľa toho viem, koľko peňazí z výplaty mi zostane na dôležité ciele. Tým najdôležitejším cieľom z pohľadu osobných financií by mala byť príprava na dôchodok. Akciové/indexové ETF fondy sú vhodným nástrojom, ktorý okrem iného umožní predčasne splatiť hypotéku alebo nasporiť deťom peniaze na zaplatenie kvalitného štúdia či kúpu vlastného bývania,“ vysvetľuje Ing. Martin Šuba.

Dodáva, že štát bude mať čoraz väčší problém financovať dôchodky, keďže ubúda novonarodených detí, no pribúda čoraz viac dôchodcov. „Je preto dôležité, aby každý časť svojej výplaty pravidelne investoval. Nie odkladal v banke na bežnom účte či doma pod vankúšom, ale zvolil si investičný produkt, ktorý mu prinesie do budúcna postupné zhodnotenie úspor,“ znie odporúčanie odborníka.

Čo robiť, ak to z rozpočtu nevychádza?

Ideálnou voľbou na prípravu na dôchodok sú podľa neho ETF fondy či podielové fondy v kombinácii s využívaním druhého piliera. Pokiaľ zamestnávateľ prispieva na dôchodok, je dobré využívať aj tretí pilier ako súčasť prípravy na dôchodok. Ak to finančná situácia dovolí, ideálne je na dôchodok investovať aspoň 10 % príjmu.

Samozrejme, každý rád investuje do toho, čo ho najviac zaujíma, do cestovania či rôznych koníčkov. Ing. Martin Šuba si ale myslí, že už v mladosti by sme mali myslieť na svoju budúcnosť a naučiť sa s financiami správne narábať. Prízvukuje tiež, aké dôležité je mať rezervu vo výške aspoň 3 mesačných výplat.

Ľudia sa ale často pýtajú, z čoho majú investovať, keď im na konci mesiaca ledva niečo ostane a rozpočet to jednoducho nedovolí. „Pokiaľ momentálne nie je možné navýšiť príjem, zameral by som sa na výdavky. Spísal si ich detailne a skúsil zistiť, či sa v mojom rozpočte nenájde priestor odkladať aspoň pár eur mesačne do rezervy a na investovanie. Dnes už je možné začať rozumne investovať do fondov aj s pár eurami mesačne,“ dodáva na záver odborník.