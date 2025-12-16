Slovenka má len 250 eur mesačne na živobytie. Ak ste na tom podobne, pomôcť vám môže pravidlo 50-30-20

V snahe odpovedať na túto otázku sa vám možno tvorí guča v hrdle, ako aj mnohým ďalším Slovákom, ktorí musia prepočítavať každý jeden cent. Táto otázka sa objavila aj v online fóre, kde sa medzi ľuďmi rozprúdila diskusia.
„Je tu niekto taký, komu po vyplatení výdavkov na život zostane 250 eur? Dá sa z toho na mesiac vyžiť?“ opýtala sa anonymne Slovenka, ktorá následne priblížila svoj rozpočet. Jej plat je 900 eur, za nájom platí 500 eur, mesačník na dopravu ju vyjde na 30 eur, 37 eur jej odchádza na stavebné sporenie a 70 eur ju stoja výdavky mačky. Býva sama a sama si aj varí, takže ušetrí na návšteve reštaurácií.
Rozdeľte si rozpočet na základe tohto pravidla
V komentároch jej mnohí poradili okresať výdavky, ako je to len možné. Napríklad si nájsť izbu v spoločnom byte, za ktorú zaplatí menej, čo argumentovali tým, že dávať väčšiu polovicu platu za nájom nie je najlepší nápad. Ak neviete, ako by malo vyzerať ideálne nastavenie rozpočtu, môžete sa inšpirovať pravidlom 50-30-20.
Hovorí, že 50 % z nášho príjmu by mali tvoriť nevyhnutné výdavky – nájom, hypotéka, energie, jedlo a tak ďalej. 20 % z príjmu by malo putovať na naše finančné ciele – investovanie, dôchodkové sporenie či splácanie dlhov. No a napokon 30 % z príjmu môžeme bez výčitiek minúť na výdavky, bez ktorých sa dá žiť, ale život bez nich by nebol taký super. No uvedomujeme si, že pre mnohých je tento scenár len snom, ku ktorému sa v dnešných finančne náročných časoch vedia len ťažko priblížiť. Ale ak je to za vás možné, skúste sa k tomu priblížiť.
Nie každý takto dokáže fungovať
Ak by sa autorka diskusie riadila týmto pravidlom, z príjmu 900 eur by sa mesačne s nájmom aj jedom mala vojsť do 450 eur. No ruku na srdce, to sa jej asi len ťažko podarí. Riešením by teda skutočne mohlo byť spolubývanie, no na druhej strane, niekto si potrpí na svoje pohodlie a súkromie, takže je to otázka priorít.
Strhla sa aj diskusia o tom, že dávať 70 eur mesačne na mačku je šialene veľa. No keď už domáceho miláčika doma máte, s tým sa veľa urobiť nedá. Ale ak ste v situácii, že by ste si chceli nejakého zaobstarať, myslite aj na to, či sa oňho budete vedieť postarať.
Objavili sa však aj názory, podľa ktorých 250 eur mesačne na jedlo a ďalšie výdavky nie je síce veľa, no dá sa z toho vyžiť. V tomto môže byť dobrou pomôckou plánovanie si nákupov a stravy dopredu alebo nakupovanie len v akciách. Nám sa takto podarilo mesiac žiť len zo 4,57 eura na deň a potraviny nás stáli len 128 eur. Viac sa dozviete v reportáži.
