Slovenka má len 250 eur mesačne na živobytie. Ak ste na tom podobne, pomôcť vám môže pravidlo 50-30-20

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Koľko eur vám zostáva na mesiac po odpočítaní všetkých výdavkov?

V snahe odpovedať na túto otázku sa vám možno tvorí guča v hrdle, ako aj mnohým ďalším Slovákom, ktorí musia prepočítavať každý jeden cent. Táto otázka sa objavila aj v online fóre, kde sa medzi ľuďmi rozprúdila diskusia. 

„Je tu niekto taký, komu po vyplatení výdavkov na život zostane 250 eur? Dá sa z toho na mesiac vyžiť?“ opýtala sa anonymne Slovenka, ktorá následne priblížila svoj rozpočet. Jej plat je 900 eur, za nájom platí 500 eur, mesačník na dopravu ju vyjde na 30 eur, 37 eur jej odchádza na stavebné sporenie a 70 eur ju stoja výdavky mačky. Býva sama a sama si aj varí, takže ušetrí na návšteve reštaurácií.

Rozdeľte si rozpočet na základe tohto pravidla

V komentároch jej mnohí poradili okresať výdavky, ako je to len možné. Napríklad si nájsť izbu v spoločnom byte, za ktorú zaplatí menej, čo argumentovali tým, že dávať väčšiu polovicu platu za nájom nie je najlepší nápad. Ak neviete, ako by malo vyzerať ideálne nastavenie rozpočtu, môžete sa inšpirovať pravidlom 50-30-20.

Hovorí, že 50 % z nášho príjmu by mali tvoriť nevyhnutné výdavky – nájom, hypotéka, energie, jedlo a tak ďalej. 20 % z príjmu by malo putovať na naše finančné ciele – investovanie, dôchodkové sporenie či splácanie dlhov. No a napokon 30 % z príjmu môžeme bez výčitiek minúť na výdavky, bez ktorých sa dá žiť, ale život bez nich by nebol taký super. No uvedomujeme si, že pre mnohých je tento scenár len snom, ku ktorému sa v dnešných finančne náročných časoch vedia len ťažko priblížiť. Ale ak je to za vás možné, skúste sa k tomu priblížiť.

Ilustračná foto: Pexels

Nie každý takto dokáže fungovať

Ak by sa autorka diskusie riadila týmto pravidlom, z príjmu 900 eur by sa mesačne s nájmom aj jedom mala vojsť do 450 eur. No ruku na srdce, to sa jej asi len ťažko podarí. Riešením by teda skutočne mohlo byť spolubývanie, no na druhej strane, niekto si potrpí na svoje pohodlie a súkromie, takže je to otázka priorít.

Strhla sa aj diskusia o tom, že dávať 70 eur mesačne na mačku je šialene veľa. No keď už domáceho miláčika doma máte, s tým sa veľa urobiť nedá. Ale ak ste v situácii, že by ste si chceli nejakého zaobstarať, myslite aj na to, či sa oňho budete vedieť postarať.

Objavili sa však aj názory, podľa ktorých 250 eur mesačne na jedlo a ďalšie výdavky nie je síce veľa, no dá sa z toho vyžiť. V tomto môže byť dobrou pomôckou plánovanie si nákupov a stravy dopredu alebo nakupovanie len v akciách. Nám sa takto podarilo mesiac žiť len zo 4,57 eura na deň a potraviny nás stáli len 128 eur. Viac sa dozviete v reportáži.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac