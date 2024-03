Žena našla spôsob, ako ušetriť 580 eur mesačne: Je jednoduchý a môžete ho vyskúšať aj vy, stačí urobiť toto

Financie sú témou, ktorú pravdepodobne rieši každý jeden z nás. Či chceme alebo nie, peniaze k životu potrebujeme a často sa stávajú aj témami sporov, či dôvodom zlej nálady. V niektorých prípadoch však na zlepšenie tejto situácie stačí, aby sme si finančné prostriedky lepšie rozdelili a obmedzili ich utrácanie na nepotrebné veci. Na vlastnej koži sa to rozhodla otestovať istá Chrissie Milan z Londýna.

Na dovolenke v Thajsku si uvedomila, aký je jej životný štýl nákladný. Ako uvádza portál LADbible, po návrate domov sa ho rozhodla zmeniť a našetriť si nejaké tie peniaze. Zistila, že stačí, ak vynechá predražené večere či nákup zbytočného oblečenia.

Rok bez zbytočných výdavkov

Nový rok začína mnoho z nás s predsavzatiami. Chrissie si zaumienila vyskúšať si rok bez zbytočných výdavkov. Len vďaka tomu, že si začala odopierať drahé smoothie, nakupovanie oblečenia či kávy a obedov v meste, sa jej darí ušetriť priemerne 500 libier mesačne, čo je v prepočte 585 eur. Za rok, ak, samozrejme, vydrží, jej to môže priniesť veľmi pekných 7-tisíc eur.

Chrissie ale v dôsledku toho musela zmeniť životný štýl, na ktorý bola zvyknutá. No uvedomila si, aké dôležité je mať finančnú rezervu, a preto sa rozhodla sústrediť na budovanie finančnej nezávislosti.

Takto ľahko si môžete našetriť peniaze aj vy

Je možné, že takýto spôsob šetrenia môže vyskúšať aj mnoho z vás. Jednoduchými krokmi k tomu, ako začať, môže byť príprava jedla doma, plánovanie nákupov, obmedzenie výdavkov za nepotrebné veci, alebo dokonca nákupy z druhej ruky.

Spôsobov, ako míňať menej, je v našich životoch veľa. No je to o prioritách a o tom, ako si to nastavíte. Tu je jeden tip od nás — skúste si po dobu jedného mesiaca zapisovať všetky svoje výdavky. A pravdepodobne zistíte, že niečo z toho ste minúť vlastne vôbec nemuseli a radšej ste si mohli tieto peniaze odložiť.