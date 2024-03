Záhadný miliardár: Vynašiel prvý smartfón a netušíte, kto to je. Dostal sa k peniazom skôr, než firmu zvalcoval iPhone

Keď sa povedia mená ako Steve Jobs alebo Steve Wozniak, asi nemusíte dlho premýšľať, kým si ich spojíte so spoločnosťou Apple. No počuli ste už meno Douglas Fregin? Je veľká pravdepodobnosť, že nie, a to aj napriek tomu, že stál za vznikom úplne prvého mobilu s pripojením na internet. Tento inžinier založil s kamarátom zo základnej školy spoločnosť, ktorá sa dostala až na vrchol. No potom prišiel iPhone…

Vynález, bez ktorého si dnes život ani nevieme predstaviť

Pamätáte si ešte značku BlackBerry? Tieto telefóny s obrovskou klávesnicou a veľkým displejom zažili poriadnu slávu. Možno ste ani len netušili, že práve táto značka sa spája s úplne prvým smartfónom, uvádza magazín Inc. (Len dodáme, že viaceré zdroje spomínajú, že prvý smartfón vytvorila spoločnosť IBM ešte v roku 1994 a dostal meno Simon. Takže ak ste o tom počuli, vôbec sa s vami nehádame.)

Ako vysvetľuje Global News, zariadenie BlackBerry spôsobilo ošiaľ tým, že bolo určené na telefonovanie, no zároveň sa dokázalo pripojiť na internet a umožňovalo odosielať e-maily, svojho času úplne zadarmo. No raz si hore a potom upadneš do zabudnutia a v podstate presne to sa stalo s touto spoločnosťou.

Zakladatelia, o ktorých ste možno nikdy nepočuli

V tom čase niesla táto kanadská spoločnosť názov Research in Motion (RIM). Bola založená v roku 1984 dvojicou čerstvých absolventov univerzity — Mikom Lazaridisom a spomínaným Douglasom Freginom. Až v roku 2013 dostala názov BlackBerry Limited, píše portál Biography.

Rozbehnúť biznis im pomohol niekto tretí

Vráťme sa na chvíľu späť do čias, kedy ľudia ani len netušili, že niečo ako e-mail existuje a už do toho vstúpilo miniatúrne zariadenie, ktoré ich umožnilo posielať a spôsobilo ošiaľ.

Kým mohol samotný mobil vzniknúť, predchádzalo tomuto niekoľko dôležitých krokov. Ako napríklad dohoda RIM s bezdrôtovou sieťou Mobiltex, vďaka ktorej mohli vytvoriť pagery, cez ktoré mohla prebiehať textová komunikácia.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok 0,99€ Prihlásiť sa Ponuka predplatného