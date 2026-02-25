Žena, ktorú našli pobodanú v obci pri Gelnici, prehrala boj o život. Podozrivý je 45-ročný muž

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Tomáš Mako
TASR
Žena bola hospitalizovaná v nemocnici.

Pobodaná žena, ktorú našli v nedeľu (22. 2.) v Helcmanovciach v Gelnickom okrese, v utorok (24. 2.) zraneniam v nemocnici podľahla.

Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Obvineniu v súvislosti s útokom čelí 45-ročný muž, skončil vo väzbe.

Pôvodne bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. „Ďalšími procesnými úkonmi nie je vylúčená zmena právnej kvalifikácie,“ uviedla v stredu Ivanová.

Predchádzala tomu slovná hádka

Pred jedným z rodinných domov v Helcmanovciach, na mieste verejnosti prístupnom, došlo v nedeľu po predchádzajúcom vzájomnom verbálnom konflikte k fyzickému útoku nožom do oblasti brucha a následne do oblasti hlavy ženy, kde nôž zostal.

Muž sa mal po spáchaní skutku vrátiť do miesta bydliska, avšak s bodným poranením v oblasti brucha a reznou ranou v oblasti krku. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví ako samostatné konanie.

