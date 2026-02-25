Veľká tragédia na železnici: Pri nehode vlaku a auta na východe Slovenska zahynuli 2 osoby

Dopravná nehoda osobného vlaku a osobného auta na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov si vyžiadala dve obete.
TASR to potvrdil operačný dôstojník Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Podľa informácií portálu tvnoviny nehodu neprežil 49-ročný muž a 43-ročná žena.
Správu aktualizujeme.
