Obľúbený reťazec otvorí v meste na Liptove svoju prvú predajňu. Susediť bude so známymi značkami

Akciová spoločnosť NAY aktuálne prevádzkuje širokú rovnomennú slovenskú sieť predajní s elektrom. Pobočky pod známou značkou nájdeme naprieč celou krajinou. Azda najmenej je obľúbený predajca zastúpený práve na strednom Slovensku, kde podľa viacerých indícií pripravuje novú prevádzku.
Ako vyplýva z pracovnej ponuky, ktorá bola zverejnená na portáli Profesia.sk, spoločnosť sa chystá vstúpiť do mesta na Liptove. Konkrétne ide o Ružomberok, kde aktuálne, celkom prekvapujúco, pobočku nemá.
Známi susedia
Z ponuky je zrejmé, že NAY hľadá prevádzkového manažéra so schopnosťou efektívne riadiť tím ľudí. Ponúkaný plat je na úrovni takmer 1 700 eur a okrem základnej zložky sa skladá z viacerých variabilných príplatkov. Termín nástupu je určený na začiatok júna, čo môže značiť, že predajňa by mohla byť zákazníkom sprístupnená pred letom, respektíve v lete.
Poznáme tiež lokalitu, kde elektro nájde svoj ružomberský domov. Ide o známy nákupný park s názvom Stop Shop, ktorý Slováci poznajú z viacerých tuzemských miest. Na Liptove obchodná zóna prenajíma priestory značkám ako Jysk, KiK, Deichmann, Dráčik či Teta drogérie.
V minulosti sa tu nachádzalo aj skrachované elektro Okay. NAY tak prirodzene preberie jeho funkciu a doplní nákupné možnosti Ružomberčanov. Tí doteraz museli za rozšírenou značkou cestovať do Liptovského Mikuláša či Dolného Kubína.
Spojenie s Datartom a predaj pobočiek
V roku 2024 došlo na Slovensku k veľkému spojeniu sietí NAY a Datart. Podľa dohody pod Tatrami pôsobia pod spoločným názvom NAY, u našich susedov v Českej republike, naopak, si zachovali názov Datart. Následne vlani Protimonopolný úrad SR schválil prevzatie niektorých predajní NAY konkurentom Planeo elektro.
Konkrétne išlo o deväť predajní – v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Prešove a vo Zvolene. Transakcia súvisela so spomínanou predchádzajúcou koncentráciou podnikateľov prevádzkujúcich maloobchodné predajne elektroniky HP Invest (Datart) a NAY, ktorú PMÚ schválil v máji 2024 s podmienkami. Podmienkou bol aj predaj uvedených predajní na inú firmu.
Predajcovia elektroniky sa v súčasnosti nachádzajú v náročnom konkurenčnom prostredí, pričom tlak na kamenné siete čoraz intenzívnejšie zvyšuje rastúci e-commerce segment a giganty v ňom pôsobiace. Tvrdý osud postihol napríklad Okay elektro, ktoré patrilo medzi stálice domáceho trhu.
Spoločnosť postupne zatvorila všetky svoje prevádzky na Slovensku a v Českej republike, následne musela vypnúť aj svoj e-shop a potichu skončila. Krach veľkého hráča navyše sprevádzali rôzne kontroverzie vrátane spornej reklamnej kampane lákajúcej na výpredaje.
