Obľúbený reťazec otvorí v meste na Liptove svoju prvú predajňu. Susediť bude so známymi značkami

Ilustračná foto: Facebook (Avion Shopping Park)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Populárny reťazec má na Slovensku otvorených viac ako 50 predajní, teraz premiérovo smeruje do veľkého mesta na Liptove.

Akciová spoločnosť NAY aktuálne prevádzkuje širokú rovnomennú slovenskú sieť predajní s elektrom. Pobočky pod známou značkou nájdeme naprieč celou krajinou. Azda najmenej je obľúbený predajca zastúpený práve na strednom Slovensku, kde podľa viacerých indícií pripravuje novú prevádzku.

Ako vyplýva z pracovnej ponuky, ktorá bola zverejnená na portáli Profesia.sk, spoločnosť sa chystá vstúpiť do mesta na Liptove. Konkrétne ide o Ružomberok, kde aktuálne, celkom prekvapujúco, pobočku nemá.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Ľuďom sa nepáčia nové cenovky v Lidli: Reťazec reaguje a vysvetľuje nový formát
2.
Lidl sťahuje z predaja desiatky kusov oblečenia, pozor na bundy, plavky aj svetre: Zrejme ich máte doma aj vy
3.
V slovenskom meste vznikla unikátna prevádzka. Nakúpite bez toho, aby ste vošli do predajne
Zobraziť všetky články (343)

Známi susedia

Z ponuky je zrejmé, že NAY hľadá prevádzkového manažéra so schopnosťou efektívne riadiť tím ľudí. Ponúkaný plat je na úrovni takmer 1 700 eur a okrem základnej zložky sa skladá z viacerých variabilných príplatkov. Termín nástupu je určený na začiatok júna, čo môže značiť, že predajňa by mohla byť zákazníkom sprístupnená pred letom, respektíve v lete.

Poznáme tiež lokalitu, kde elektro nájde svoj ružomberský domov. Ide o známy nákupný park s názvom Stop Shop, ktorý Slováci poznajú z viacerých tuzemských miest. Na Liptove obchodná zóna prenajíma priestory značkám ako Jysk, KiK, Deichmann, Dráčik či Teta drogérie.

Spoločnosť NAY má podľa svojho oficiálneho webu na Slovensku otvorených 56 pobočiek. V lete 2024 sa z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti spojila so sieťou Datart.

V minulosti sa tu nachádzalo aj skrachované elektro Okay. NAY tak prirodzene preberie jeho funkciu a doplní nákupné možnosti Ružomberčanov. Tí doteraz museli za rozšírenou značkou cestovať do Liptovského Mikuláša či Dolného Kubína.

Spojenie s Datartom a predaj pobočiek

V roku 2024 došlo na Slovensku k veľkému spojeniu sietí NAY a Datart. Podľa dohody pod Tatrami pôsobia pod spoločným názvom NAY, u našich susedov v Českej republike, naopak, si zachovali názov Datart. Následne vlani Protimonopolný úrad SR schválil prevzatie niektorých predajní NAY konkurentom Planeo elektro.

Konkrétne išlo o deväť predajní – v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Prešove a vo Zvolene. Transakcia súvisela so spomínanou predchádzajúcou koncentráciou podnikateľov prevádzkujúcich maloobchodné predajne elektroniky HP Invest (Datart) a NAY, ktorú PMÚ schválil v máji 2024 s podmienkami. Podmienkou bol aj predaj uvedených predajní na inú firmu.

Ilustračná fotografia Okay elektro. Foto: OC Madaras Spišská Nová Ves

Predajcovia elektroniky sa v súčasnosti nachádzajú v náročnom konkurenčnom prostredí, pričom tlak na kamenné siete čoraz intenzívnejšie zvyšuje rastúci e-commerce segment a giganty v ňom pôsobiace. Tvrdý osud postihol napríklad Okay elektro, ktoré patrilo medzi stálice domáceho trhu.

Spoločnosť postupne zatvorila všetky svoje prevádzky na Slovensku a v Českej republike, následne musela vypnúť aj svoj e-shop a potichu skončila. Krach veľkého hráča navyše sprevádzali rôzne kontroverzie vrátane spornej reklamnej kampane lákajúcej na výpredaje.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zatvoril všetky predajne, neskôr vypol aj e-shop. Koniec známeho predajcu podčiarkuje rozpredaj jeho majetku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac