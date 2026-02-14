Zelenskyj upozornil na tvrdú realitu: Na Ukrajine nie je jediná elektráreň, ktorú Rusi nezasiahli

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj vyzval na rýchlejšie dodávky zbraní pre ukrajinské systémy protilietadlovej obrany dodávané Západom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii uviedol, že každá elektráreň v krajine bola poškodená ruskými útokmi.

„Nie je jediná elektráreň na Ukrajine, ktorá by nebola poškodená ruskými útokmi,“ povedal Zelenskyj. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR. V januári podľa prezidenta zaútočilo na Ukrajinu celkovo 6000 dronov letiacich z Ruska.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Niet inej cesty k mieru, než tlačiť na Rusko, vyhlásil český prezident Pavel. Kyjev si musí udržať svoje územie
2.
Ukrajina rokovala s Čínou o ukončení vojny. Peking sľúbil humanitárnu pomoc
3.
Zelenskyj bije na poplach: Európa musí urýchliť dodávky rakiet Patriot. Rusko pokračuje v zabíjaní
Zobraziť všetky články (1613)

Vyzval na rýchlejšie dodávky zbraní

„Niekedy sa nám podarí doručiť nové rakety pre naše systémy Patriot alebo NASAMS tesne pred útokom, inokedy až na poslednú chvíľu,“ dodal a vyzval na rýchlejšie dodávky zbraní pre ukrajinské systémy protilietadlovej obrany dodávané Západom.

Zelenskyj tiež kritizoval, že vývoj zbraní je rýchlejší ako politické snahy ukončiť ruskú inváziu. „Zbrane sa vyvíjajú rýchlejšie než politické rozhodnutia, ktoré majú ich použitie zastaviť,“ povedal Zelenskyj na konferencii a uviedol, že iránske drony Šahíd, s ktorými Rusko útočí na Ukrajinu, sa s pokračujúcou vojnou stali podstatne nebezpečnejšími.

Ukrajinský prezident tiež označil ruského lídra Vladimira Putina za „otroka vojny“. „Nikto na Ukrajine neverí, že by (Putin) niekedy nechal náš ľud tak, ale ani iné európske krajiny nenechá len tak, lebo sa nevie vzdať myšlienky vojny. Môže sa považovať za cára, ale v skutočnosti je otrokom vojny,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že Putin podľa neho dúfa, že by mohol zopakovať Mníchov 1938 a získať časť Ukrajiny rovnako ako Hitler získal časť Československa.

Volodymyr Zelenskyj sa v prejave na konferencii tiež poďakoval Českej republike za muničnú iniciatívu, pričom oslovil prezidenta Petra Pavla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac