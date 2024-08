Neuveríte, koľko mala Keira Knightley rokov v Pirátoch z Karibiku: Oproti Johnnymu Deppovi to bol šialený rozdiel

Povedali by ste, že prvý z filmov Piráti z Karibiku uzrel svetlo sveta už pred 21 rokmi? Áno, neklameme vám a ak si na to pamätáte, akoby to bolo len včera, je to jasný dôkaz toho, že čas beží neskutočne rýchlo. Viete však, koľko mala ikonická Keira Knightley v tom čase rokov?

Fanúšikovia Pirátov z Karibiku si až po viac ako 20 rokoch uvedomili, koľko mala filmová Elizabeth Swann v realite rokov počas jej účinkovania v Prekliatí Čiernej perly, pripomína portál UNILAD.

Obrovská veková priepasť

Pravda je taká, že herečka, aj keď na plátne pôsobila dospelo, dospelou nebola. Pretože mala len 17 rokov, keď sa snímka začala natáčať. Tak schválne, čo ste robili vy, keď ste mali 17 rokov? My určite nič také zaujímavé ako ona.

Len pre porovnanie, Johnny Depp, alias kapitán Jack Sparrow, bol od svojej kolegyne podstatne starší, mal totiž 40 rokov. Teda viac ako dvojnásobok oproti Keire Knightley.

Fanúšikovia sú v šoku

Sme si takmer istí, že ste si to pri sledovaní Pirátov z Karibiku ani len neuvedomili. Podobne, ako mnohí ďalší diváci, ktorí sa so svojím prekvapením zdôverili na sociálnej sieti X (bývalý Twitter).

„Toto musí byť klamstvo,“ prekvapivo podotkol jeden z nich.

Herečka však pociťovala tlak, ktorý pre ňu nebol najpríjemnejší. V minulosti pre Variety priznala, že nie je extrovertom a v niektorých smeroch bola v tom čase ešte dieťaťom.

„Bolo to traumatické, ale udalo to smer zvyšku mojej kariéry,“ priznala.