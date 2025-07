Sú spolu už vyše 30 rokov. Braňo Kostka a Zdena Studenková odhalili svoje súkromie a prezradili recept na šťastný vzťah

Mnohí im neverili pre väčší vekový rozdiel. Dnes sú veľmi prekvapení, že po dlhých rokoch stále tvoria pár. Možno povedať, že ide o jednu z najstabilnejších dvojíc v slovenskom šoubiznise. Čo robia, aby vzťah udržali pri živote? Vek ide bokom. Podľa slávneho páru je dôležité niečo úplne iné. Ak by sa tým riadili aj ostatní, je dosť možné, že by sa predišlo mnohým rozchodom. Takmer tridsaťdva rokov spoločného života je už slušné obdobie, pokojne by preto mohli radiť ostatným.

Občasné hádky a nezhody sú v každom vzťahu normálne. Priznáva ich aj herečka Zdena Studenková a dirigent Braňo Kostka, ktorí však vedia, čo robiť, ak nastane výmena názorov alebo iné škriepky. A hoci žiarlivosť býva často kameňom úrazu u mnohých párov, u nich nehrozí, ako dodal Braňo pre Šarm.

Bez žiarlivosti a dlhej tichej domácnosti

Braňo, hlava hudobnej skupiny Fragile, priznal, že žiarlivostné scény by sme u nich márne hľadali. Môže za to jedna vec, ktorá je základom. Bez nej by to totiž bolo veľmi ťažké. „Žiarlivosť? Veľmi zriedka. Dá sa povedať, že by som to spočítal na prstoch jednej ruky počas našich tridsiatich rokov. Máme medzi sebou silnú dôveru. A žiť vo vzťahu, kde nie je dôvera, to je nesmierne náročné. Pre mňa aj pre Zdenku,“ vysvetlil.

Zatiaľ čo on je tolerantný a vie, že má Zdena veľa obdivovateľov, herečka je trošku iná. Vie totiž poriadne žiarliť. „Som žiarlivá ako pes. Som ten nešťastník, ktorému je prisúdené, že keď má pocit žiarlivosti, tak má až fyzickú bolesť. Branko sa dosť snaží, aby som nemala na to dôvod,“ citoval český Blesk portál Šarm.

Herečka poznamenala, že do svadby sa nehrnú. Podľa nej má otvorené partnerstvo svoje výhody a to fakt, že sa jeden druhému nemusí vyhrážať rozvodom a zo vzťahu môže odísť bez nepríjemných záležitostí, ako je napríklad delenie majetku. Obaja sa na tom zhodli, keďže sú stále harmonickým párom. Avšak aj u nich občas dôjde k tichej domácnosti, no tá netrvá dlho.

„Nechcem tvrdiť, že sme výnimoční alebo dokonalí. Samozrejme, aj medzi nami občas dôjde k výmene názorov, prípadne k menšej hádke. Ale tichá domácnosť u nás trvá tak maximálne dve minúty. Nedokážeme v tom zotrvať, potrebujeme si veci vysvetliť a udobriť sa. V tomto sme naozaj rovnakí,“ priznal muzikant, podľa ktorého by to bolo len zbytočné trápenie.

Ako to u nich ešte funguje?