Zarobiť môžete aj 1 300 eur a nepotrebujete ani vysokú školu. Finančná správa zverejnila ďalšie nové pracovné ponuky

Finančná správa Slovenskej republiky hľadá viacero nových kolegov, ktorí jej pomôžu s výberom daní či rôznych iných poplatkov, píše tento štátny orgán na svojom facebooku.

Ide o pomerne širokú škálu pracovných pozícií, od kontrolóra, cez exekútora až po správcu. Na niektoré pozície dokonca nepotrebujete ani vysokú školu a štát k nim pridáva rôzne výhodné benefity.

Najviac zo spomínaných pracovníkov zarobí exekútor v Bratislave, ktorý si mesačne prilepší o viac ako 1 333 eur. Samozrejmosťou sú aj osobné príplatky a prídavok za výsluhu rokov. Na túto pracovnú pozíciu sa navyše nevyžaduje vysokoškolské vzdelania, ale len ukončené stredoškolské.

Hľadá sa kontrolór

Finančný úrad hľadá aj kontrolóra do Banskej Bystrice, ktorý však musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Samozrejmosťou je opäť prídavok za výsluhu rokov, ktorý môže maximálne dosiahnuť hodnotu 609,50 eura. Úlohou zamestnanca bude vykonávanie daňových kontrol či vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou. Plat zamestnanca by sa mal pohybovať na úrovni 1 237 eur.

Ďalej sa hľadajú traja správcovia, ktorých úlohou by bolo „Spracovávanie daňových priznaní, prehľadov a hlásení zo závislej činnosti a ďalších daňových dokumentov vrátane výziev na ich podávanie alebo na odstraňovanie nedostatkov v nich,“ píše Finančná správa. Dvoch správcov hľadá Finančná správa do Bratislavy a jedného do Malaciek. Plat na tejto pozícii je vo výške 1 233 eur.

Poslednou voľnou pracovnou pozíciou je pozícia registrátora. Úlohou pracovníka bude vykonávanie úkonov súvisiacich s evidenciou, registráciou a rušením registrácie daňových subjektov, vydávanie, preberanie a formálna kontrola registračných tlačív a podobne. Uchádzač nemusí mať vyštudovanú vysokú školu a v prípade prijatia si mesačne prilepší o 1 160 eur.