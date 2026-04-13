Zamestnávatelia, pripravte sa na zmeny: Žiadosť na Sociálnu poisťovňu sa bude podávať výlučne elektronicky

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa

Lucia Mužlová
SITA
Týka sa to dokumentov pri vysielaní zamestnancov na prácu v zahraničí.

Zamestnávatelia budú pri vysielaní zamestnancov na prácu v zahraničí povinní podávať žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom svojej elektronickej schránky. Zmena začne platiť od 1. júla a týka sa žiadostí PD A1.

Žiadosti budú zamestnávatelia musieť podávať vyplnením príslušného elektronického formulára prostredníctvom portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Doplnila, že už v súčasnosti elektronickú formu podávania žiadostí využíva približne tretina zamestnávateľov, ktorí svojich zamestnancov vysielajú na výkon činnosti do krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Zníži sa administratívna záťaž

„Cieľom tejto zmeny je zrýchlenie a zefektívnenie procesu evidencie, vydávania potvrdení a vybavovania žiadostí. Elektronický systém umožní automatizované posudzovanie podaní, vďaka čomu budú môcť zamestnávatelia pre svojich zamestnancov získať formuláre PD A1 vo výrazne kratších lehotách než doposiaľ pri papierových podaniach,“ priblížila Sociálna poisťovňa.

Ilustračná foto: Unsplash

Poisťovňa pripomenula, že ak žiadosť splní podmienky automatickej kontroly, môže byť formulár PD A1 zaslaný už do 24 hodín od podania žiadosti, pričom potvrdenie o jej podaní je systémom zasielané obratom. „Pobočky dnes zvyčajne žiadosť o vyslaní zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) vystavujú do 45 dní od podania, resp. do 60 dní, ak proces vybavujú kombinovane pobočky a ústredie Sociálnej poisťovne. Nová elektronická forma podávania žiadostí tak znamená výraznú úsporu času pre zamestnávateľov i Sociálnu poisťovňu,“ priblížila inštitúcia.

Elektronické podávanie žiadostí podľa Sociálnej poisťovne zároveň prispeje k zníženiu administratívnej záťaže zamestnávateľov a umožní im pružnejšie reagovať na situácie, v ktorých je potrebné predložiť formulár PD A1 bez zbytočného odkladu. Ide napríklad o prípady pracovného úrazu, kontroly zo strany príslušných inšpekčných orgánov alebo požiadavky zmluvného partnera.

Sociálna poisťovňa upozornila, že žiadosti podané od 1. júla elektronicky, avšak nie prostredníctvom elektronického formulára, ako aj žiadosti podané papierovo, budú vrátené odosielateľovi bez vybavenia vzhľadom na nesplnenie zákonnej povinnosti podať žiadosť elektronicky prostredníctvom určeného elektronického formulára.

Elektronické podávanie žiadostí sa netýka SZČO a fyzických osôb (zamestnancov), ktorí môžu žiadosti naďalej podávať papierovo. Príslušné formuláre nájdu na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z…

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac