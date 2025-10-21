Ferenčák otočil: Po telefonáte s ministrom Kamenickým zahlasuje za rozpočet, hoci mal pochybnosti

Parlament sa už zišiel a od 11.00 hodiny rokuje o jednom z najdôležitejších zákonov roka a to návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026. Minister financií Ladislav Kamenický verí, že rozpočet prejde bez problémov, zatiaľ čo opozícia ho ostro kritizuje.
Podľa rezortu financií má deficit verejných financií klesnúť na niečo vyše 4 percentá HDP, čo predstavuje približne šesť miliárd eur. Poslanci sa zároveň vracajú aj k prerokovávaniu školských zákonov, ktoré sa týkajú financovania a správy škôl.
Koalícia môže počítať s hlasom Ferenčáka
Poslanec Ján Ferenčák z hnutia Hlas-SD ešte pred hlasovaním oznámil, že je pripravený zahlasovať za návrh štátneho rozpočtu. Ako informoval portál Denník N, k zmene jeho rozhodnutia došlo po telefonáte s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo strany Smer-SD. Ferenčák uviedol, že mu minister poskytol garancie, že jednotlivé rezorty v prvých mesiacoch rýchlo neminú vyčlenené financie.
Poslanec dodal, že mu „slovo ministra stačilo“ a očakáva, že nad výdavkami bude prebiehať „dôsledná kontrola“. S jeho podporou môže vládna koalícia pri hlasovaní o rozpočte počítať. Ak všetci poslanci dodržia dohodu, návrh by mal prejsť so 79 hlasmi.
Ferenčák zároveň vyhlásil, že po svojom rozhodnutí nepredpokladá žiadne disciplinárne opatrenia ani vylúčenie z Hlasu-SD.
Minister už cez víkend tvrdil, že hlasovanie prebehne bez problémov
Minister financií Ladislav Kamenický ešte počas víkendu v relácii Politika 24 na Joj 24 uviedol, že hlasovanie o štátnom rozpočte by malo prebehnúť bez komplikácií. Vyjadril presvedčenie, že vláda bude mať v parlamente väčšinu, a spomenul, že počíta aj s hlasom Jána Ferenčáka.
