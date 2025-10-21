Ferenčák otočil: Po telefonáte s ministrom Kamenickým zahlasuje za rozpočet, hoci mal pochybnosti

Foto: SITA (Milan Illík)

Nina Malovcová
TASR
Ferenčák uviedol, že mu minister poskytol garancie, že jednotlivé rezorty v prvých mesiacoch rýchlo neminú vyčlenené financie.

Parlament sa už zišiel a od 11.00 hodiny rokuje o jednom z najdôležitejších zákonov roka a to návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026. Minister financií Ladislav Kamenický verí, že rozpočet prejde bez problémov, zatiaľ čo opozícia ho ostro kritizuje.

Podľa rezortu financií má deficit verejných financií klesnúť na niečo vyše 4 percentá HDP, čo predstavuje približne šesť miliárd eur. Poslanci sa zároveň vracajú aj k prerokovávaniu školských zákonov, ktoré sa týkajú financovania a správy škôl.

Koalícia môže počítať s hlasom Ferenčáka

Poslanec Ján Ferenčák z hnutia Hlas-SD ešte pred hlasovaním oznámil, že je pripravený zahlasovať za návrh štátneho rozpočtu. Ako informoval portál Denník N, k zmene jeho rozhodnutia došlo po telefonáte s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo strany Smer-SD. Ferenčák uviedol, že mu minister poskytol garancie, že jednotlivé rezorty v prvých mesiacoch rýchlo neminú vyčlenené financie.

Poslanec dodal, že mu „slovo ministra stačilo“ a očakáva, že nad výdavkami bude prebiehať „dôsledná kontrola“. S jeho podporou môže vládna koalícia pri hlasovaní o rozpočte počítať. Ak všetci poslanci dodržia dohodu, návrh by mal prejsť so 79 hlasmi.

Ferenčák zároveň vyhlásil, že po svojom rozhodnutí nepredpokladá žiadne disciplinárne opatrenia ani vylúčenie z Hlasu-SD.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Minister už cez víkend tvrdil, že hlasovanie prebehne bez problémov

Minister financií Ladislav Kamenický ešte počas víkendu v relácii Politika 24 na Joj 24 uviedol, že hlasovanie o štátnom rozpočte by malo prebehnúť bez komplikácií. Vyjadril presvedčenie, že vláda bude mať v parlamente väčšinu, a spomenul, že počíta aj s hlasom Jána Ferenčáka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Minister Šutaj Eštok reaguje na odsúdenie atentátnika Cintulu: Nezaútočil len na premiéra, ale na všetkých…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac