Zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov bol pomstou Šutaja Eštoka a snahou prekryť zlyhania Hlasu, tvrdí Grendel

Foto: TASR - Jaroslav Novák/ SITA-Ministerstvo vnútra SR

Petra Sušaninová
TASR
Na brífingu tiež deklaroval, že na začiatku nového týždňa bude mať Slovensko - Za ľudí dostatok podpisov na podanie návrhu na mimoriadnu schôdzu k vyjadreniu nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi.

Návrh zákona, ktorým nahradí Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nová inštitúcia, je aktom pomsty i snahou prekryť zlyhania strany Hlas-SD. Na nedeľnom tlačovom brífingu to uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko – Za ľudí). Poukazoval tým priamo na predsedu strany Hlas a ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka.

„Je to jeho pomsta za to, že ministerstvo dostalo pokutu za babrácke a nezákonné rozhodnutie, ktorým sa snažil odstaviť nepohodlných vyšetrovateľov len preto, že si dovolili v predchádzajúcom volebnom období stíhať korupciu,“ vyhlásil. Krokmi voči ÚOO však súčasný minister vnútra podľa Grendela zároveň vytvára paradox. „Ak má problém so súčasným vedením úradu, politická zodpovednosť je plne v jeho rukách,“ vyhlásil. „Súčasná šéfka ÚOO vzišla z výberového konania počas mandátu kabinetu Petra Pellegriniho, keď na čele Úradu vlády SR, ktorý organizoval výberové konanie, stál práve Matúš Šutaj Eštok,“ poznamenal.

Foto: SITA/Národná rada SR

Snaha prekryť katastrofálny týždeň

Novelu zákona týkajúcu sa ÚOO, ktorú vláda aj s návrhom na skrátené konanie schválila počas víkendu, vníma Grendel aj ako snahu prekryť „katastrofálny týždeň“ pre Hlas, ktorý vyvrcholil odvolaním podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca.

Na brífingu tiež deklaroval, že na začiatku nového týždňa bude mať Slovensko – Za ľudí dostatok podpisov na podanie návrhu na mimoriadnu schôdzu k vyjadreniu nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Očakáva tiež, že vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery vzhľadom na to, že sa začala uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde. Zároveň tvrdí, že v prípade hlasovania koalícia nájde dostatok hlasov na podporu vlády. „Záujem dovládnuť kvôli biznisu bude napokon silnejší ako konflikty, ktoré v koalícii vidíme,“ skonštatoval.

