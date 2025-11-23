Zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov bol pomstou Šutaja Eštoka a snahou prekryť zlyhania Hlasu, tvrdí Grendel

Návrh zákona, ktorým nahradí Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nová inštitúcia, je aktom pomsty i snahou prekryť zlyhania strany Hlas-SD. Na nedeľnom tlačovom brífingu to uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko – Za ľudí). Poukazoval tým priamo na predsedu strany Hlas a ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka.
„Je to jeho pomsta za to, že ministerstvo dostalo pokutu za babrácke a nezákonné rozhodnutie, ktorým sa snažil odstaviť nepohodlných vyšetrovateľov len preto, že si dovolili v predchádzajúcom volebnom období stíhať korupciu,“ vyhlásil. Krokmi voči ÚOO však súčasný minister vnútra podľa Grendela zároveň vytvára paradox. „Ak má problém so súčasným vedením úradu, politická zodpovednosť je plne v jeho rukách,“ vyhlásil. „Súčasná šéfka ÚOO vzišla z výberového konania počas mandátu kabinetu Petra Pellegriniho, keď na čele Úradu vlády SR, ktorý organizoval výberové konanie, stál práve Matúš Šutaj Eštok,“ poznamenal.
Snaha prekryť katastrofálny týždeň
Novelu zákona týkajúcu sa ÚOO, ktorú vláda aj s návrhom na skrátené konanie schválila počas víkendu, vníma Grendel aj ako snahu prekryť „katastrofálny týždeň“ pre Hlas, ktorý vyvrcholil odvolaním podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca.
Na brífingu tiež deklaroval, že na začiatku nového týždňa bude mať Slovensko – Za ľudí dostatok podpisov na podanie návrhu na mimoriadnu schôdzu k vyjadreniu nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Očakáva tiež, že vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery vzhľadom na to, že sa začala uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde. Zároveň tvrdí, že v prípade hlasovania koalícia nájde dostatok hlasov na podporu vlády. „Záujem dovládnuť kvôli biznisu bude napokon silnejší ako konflikty, ktoré v koalícii vidíme,“ skonštatoval.
