Začnite si v obchodoch všímať toto logo: Až 400 potravín bude mať od zajtra zastropované ceny, takto ich rozoznáte

Ako sme vás informovali, niektoré základné potraviny by nemali počas nasledujúcich troch mesiacov zdražovať, a to vďaka Protiinflačnej garancii. Ako uvádza Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ak chcete vedieť, ako tieto potraviny v obchode rozoznať, sledujte toto okrúhle logo.

Takzvaná Protiinflačná garancia hovorí, že si každý reťazec určí 30 až 100 druhov potravín, pri ktorých bude najbližšie tri mesiace garantovať rovnakú cenu. Následne ich vyloží na pult s označením okrúhleho loga nákupného vozíka v krúžku, ktoré nájdete zobrazené v príspevku nižšie.

„Spotrebitelia nájdu v reťazcoch Billa, CBA, Coop Jednota, Kaufland, Labaš, Lidl, Terno, Tesco označené zapojené predajne, ale aj pulty označené logom Protiinflačná garancia v najbližších dňoch,“ uvádza ministerstvo na svojom webe.

Hlavne potraviny domáceho pôvodu

Rozsah produktov so zastropovanými cenami bude u každého z obchodných reťazcov iný, no ide hlavne o potraviny domáceho pôvodu. Minister Samuel Vlčan uviedol, že zastropovanie bude platiť od pondelka 20. marca, pričom potraviny so zastropovanou cenou budú označené logom „Protiinflačná garancia“.

„Som veľmi rád, že sme na ministerstve prijali iniciatívu so zástupcami ôsmich najväčších obchodných reťazcov o zastropovaní približne 400, najmä slovenských potravín,“ dodal Vlčan.

Cieľom iniciatívy podľa Filipa Kasanu je chrániť spotrebiteľov pred zdražovaním, no bez deformovania trhu štátnymi zásahmi.

„Členovia zväzu obchodu podpisom deklarácie o cenovej stabilite spred roka prijali záväzok, že k cenotvorbe potravín budú pristupovať citlivo a obchodné marže nebudú zvyšovať. Tento záväzok sme dodržali a ceny potravín rástli len z dôvodu zvýšenia odbytových cien našich dodávateľov,“ uviedol Kasana.