Sú až trápne: 10 najväčších chýb a dier sitkomu Dva a pol chlapa, ktoré ste si nevšimli

Sitkom Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) sa aj po rokoch od vysielania svojej poslednej série stále pravidelne objavuje na slovenských obrazovkách a ľudí baví svojím humorom. Všimli ste si však, že sa v ňom nachádza aj množstvo chýb či dier, ktoré nedávajú zmysel? Tu je niekoľko z nich, ktoré ste možno prehliadli alebo ste na ne jednoducho zabudli.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sa Charlie dostal na prestížnu hudobnú školu

Charlie Harper sa živil skladaním hudobných zneliek a ako fanúšikovia iste dobre vedia, študoval na prestížnom Juilliarde, ktorý síce nedokončil, no na školu sa dostal. Ruku na srdce, Charlie síce dokázal čo-to zložiť a zahrať na klavíri, nebol však žiadnym hudobným virtuózom. Navyše, spomienky na jeho detstvo a mladosť nenasvedčujú tomu, že by trávil hodiny za klavírom. Ako sa mu to teda podarilo, zostáva záhadou.

Jake bol najprv múdrejší

Je úplne normálne, že sa postavy v sitkomoch vyvíjajú. V prípade Jaka však jeho vývoj úplne nedáva zmysel. Ako vysvetľuje The Things, jeho problémy so školou boli na začiatku spôsobené predovšetkým rozvodom rodičov. Napriek tomu nemožno povedať, že by bol hlúpym dieťaťom. To sa ale postupom sérií zmenilo. Dokonca natoľko, že neskôr nedokázal odpovedať ani len na základné otázky, napríklad z oblasti matematiky.

Alanove výživné bola hlúposť

Keď sa Alan rozviedol so svojou manželkou Judith, dvojica prostredníctvom svojich právnikov riešila okrem iného aj platenie alimentov na syna Jaka. Do toho však vstúpil Charlie, ktorý sa vyspal s Alanovou právničkou a odkopol ju. Aby sa mu pomstila, pristúpila na dohodu veľmi priaznivú predovšetkým pre Judith. Alan prišiel o všetko a dokonca jej musel platiť vysoké alimenty, kvôli čomu sa dostal do veľmi zlej finančnej situácie — a toto nedáva žiaden zmysel. Stačilo, ak by sa Alan ozval a začal nezmyselnú výšku alimentov vzhľadom k jeho príjmu riešiť, a možno by jeho život vyzeral úplne inak a nemusel roky trpieť.

Chcel späť Judith

Alan viedol so svojou ex-manželkou Judith množstvo bojov. Judith s ním nemala žiadne zľutovanie a viackrát mu dala pocítiť, že si ho vôbec neváži. Napriek tomu sa Alan občas dostal do štádia, že ju chcel získať späť. Či je tento jeho krok obhájiteľný láskou ku svojej bývalej alebo len tvorcovia nevedeli ako sitkom „okoreniť“, je otázne.

Chcel u seba Alana alebo nie?

Už keď vyzeralo nádejne, že sa Charlie usadí, Mia mu stanovila podmienku, ktorá sa ukázala ako nesplniteľná — a to, zbaviť sa Alana. Odkedy sa k Charliemu nasťahoval, pri každej možnej príležitosti mu dal pocítiť, že ho u seba nechce. V tomto prípade teda nedávalo zmysel, prečo odmietol Miu a jej požiadavku na odchod Alana z jeho domu, keď to vlastne sám chcel. Alebo aspoň predtým, a aj potom to tvrdil.

Herb existoval ako dve osoby