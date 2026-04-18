Medveď za sebou zanechal spúšť na oplotenom pozemku: Polícia odporúča zvýšiť opatrnosť

Medveď hnedý zničil v extraviláne obce Topoľa v okrese Snina 12 úľov. Škodu spôsobil v noci na sobotu 60-ročnému majiteľovi na oplotenom pozemku. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, o prípade už boli informované príslušné orgány aj zásahový tím pre medveďa hnedého.
Medveďa sa podarilo zachytiť aj na kamerovom zázname. „Odporúčame zvýšiť opatrnosť, vyhýbať sa hustým porastom v lese a miestam s možným výskytom potravy, nepohybovať sa v lese osamote,“ uviedla polícia. Dodala tiež, že v prípade spozorovania medveďa odporúča nepribližovať sa k nemu, nesnažiť sa ho vyplašiť a oznámiť to polícii.
Viac z témy Medvede na Slovensku:
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
