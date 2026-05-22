Zanedbaný areál sa premení na nové kúpalisko. Projekt v slovenskom meste brzdia obyvatelia

V Novom Meste nad Váhom plánujú veľkú premenu zanedbaného areálu bývalých kasární. Na mieste nevyužívaného vojenského areálu má vzniknúť moderná mestská plaváreň spolu s letným kúpaliskom.
Projekt za viac ako 22 miliónov eur sa posunul bližšie k realizácii po tom, ako okresný úrad začiatkom marca rozhodol, že zámer nebude podliehať plnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA). Momentálne však nastali komplikácie.
Z kasární do bazéna
Mesto chce projektom rozšíriť možnosti športového a oddychového vyžitia pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom aj širšieho okolia. Nový športovo-rekreačný areál má vyrásť v severozápadnej časti mesta v lokalite bývalých vojenských kasární, ktoré sú dnes z veľkej časti nevyužívané a zanedbané. Územie má rozlohu viac ako 11 000 štvorcových metrov.
Pôvodný návrh však prešiel výraznými zmenami. Mesto muselo projekt upraviť pre vysoké náklady aj pripomienky úradov a obyvateľov. Problematické boli najmä otázky hlučnosti, dopravy či petícia miestnych obyvateľov z Bzinskej ulice.
Samotná plaváreň má ponúknuť tri bazény, hlavný 25-metrový športový bazén s ôsmimi dráhami, relaxačný bazén aj detský bazén. Súčasťou objektu bude aj zázemie na wellness či predajňa športových potrieb. Technické priestory plánujú umiestniť do podzemia. Návrh budovy počíta s veľkou presklenou fasádou orientovanou na juhozápad.
Návštevníci tak budú mať výhľad na okolité kopce počas celého roka. Na streche sa počíta aj s vegetačnou strechou. Na plaváreň nadviaže letné kúpalisko s dvojicou vonkajších bazénov, oddychovými zónami aj plochami na šport a relax.
Súčasťou areálu budú lavičky, tienené miesta, zeleň či dažďová záhrada na zadržiavanie vody zo spevnených plôch. Projekt ráta aj s rozsiahlym parkovaním. K dispozícii má byť 197 miest pre autá, dve státia pre autobusy a 24 stojanov pre bicykle.
Občania projekt zastavili
Projekt mestskej plavárne a letného kúpaliska najskôr prešiel zisťovacím konaním v rámci procesu EIA, ktoré malo určiť, či je potrebné detailné environmentálne posudzovanie. Pôvodné stanovisko naznačovalo, že zámer by mohol byť akceptovaný bez plnej EIA. Keď sa už zdalo, že projekt prejde, návrh sa aktuálne musí vrátiť.
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom rozhodol 21. mája 2026, že plánovaná výstavba mestskej plavárne a letného kúpaliska v areáli bývalých vojenských kasární pri Bzinskej ulici bude podrobená plnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
Rozhodnutie prišlo po úspešnom odvolaní obyvateľov z okolitých domov na Bzinskej ulici a ulici Jána Durdíka. Úrad tak zrušil svoje predchádzajúce stanovisko, podľa ktorého by projekt mohol ísť ďalej bez detailného posudzovania. Hlavnými dôvodmi sú kumulatívny hluk z prevádzky kúpaliska (návštevníci, hudba, technológie), osvetľovanie areálu a riziko kontaminácie pôdy v bývalom vojenskom areáli.
V najbližších mesiacoch musí mesto vypracovať podrobnú správu o hodnotení vplyvov, v ktorej bude musieť navrhnúť konkrétne opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov na okolité bývanie.
