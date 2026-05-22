Zanedbaný areál sa premení na nové kúpalisko. Projekt v slovenskom meste brzdia obyvatelia

Ilustračná foto: TASR - Henrich Mišovič

Martin Cucík
V meste s približne 20 000 obyvateľmi sa chystá nové kúpalisko. Keď sa už zdalo, že úrady projekt schválili, stopku mu zatiaľ dali samotní obyvatelia.

V Novom Meste nad Váhom plánujú veľkú premenu zanedbaného areálu bývalých kasární. Na mieste nevyužívaného vojenského areálu má vzniknúť moderná mestská plaváreň spolu s letným kúpaliskom. 

Projekt za viac ako 22 miliónov eur sa posunul bližšie k realizácii po tom, ako okresný úrad začiatkom marca rozhodol, že zámer nebude podliehať plnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA). Momentálne však nastali komplikácie.

Z kasární do bazéna

Mesto chce projektom rozšíriť možnosti športového a oddychového vyžitia pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom aj širšieho okolia. Nový športovo-rekreačný areál má vyrásť v severozápadnej časti mesta v lokalite bývalých vojenských kasární, ktoré sú dnes z veľkej časti nevyužívané a zanedbané. Územie má rozlohu viac ako 11 000 štvorcových metrov.

Pôvodný návrh však prešiel výraznými zmenami. Mesto muselo projekt upraviť pre vysoké náklady aj pripomienky úradov a obyvateľov. Problematické boli najmä otázky hlučnosti, dopravy či petícia miestnych obyvateľov z Bzinskej ulice.

Samotná plaváreň má ponúknuť tri bazény, hlavný 25-metrový športový bazén s ôsmimi dráhami, relaxačný bazén aj detský bazén. Súčasťou objektu bude aj zázemie na wellness či predajňa športových potrieb. Technické priestory plánujú umiestniť do podzemia. Návrh budovy počíta s veľkou presklenou fasádou orientovanou na juhozápad.

Foto: EIA

Návštevníci tak budú mať výhľad na okolité kopce počas celého roka. Na streche sa počíta aj s vegetačnou strechou. Na plaváreň nadviaže letné kúpalisko s dvojicou vonkajších bazénov, oddychovými zónami aj plochami na šport a relax.

Súčasťou areálu budú lavičky, tienené miesta, zeleň či dažďová záhrada na zadržiavanie vody zo spevnených plôch. Projekt ráta aj s rozsiahlym parkovaním. K dispozícii má byť 197 miest pre autá, dve státia pre autobusy a 24 stojanov pre bicykle.

Občania projekt zastavili

Projekt mestskej plavárne a letného kúpaliska najskôr prešiel zisťovacím konaním v rámci procesu EIA, ktoré malo určiť, či je potrebné detailné environmentálne posudzovanie. Pôvodné stanovisko naznačovalo, že zámer by mohol byť akceptovaný bez plnej EIA. Keď sa už zdalo, že projekt prejde, návrh sa aktuálne musí vrátiť.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom rozhodol 21. mája 2026, že plánovaná výstavba mestskej plavárne a letného kúpaliska v areáli bývalých vojenských kasární pri Bzinskej ulici bude podrobená plnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Ilustračná foto: TASR – Branislav Račko

Rozhodnutie prišlo po úspešnom odvolaní obyvateľov z okolitých domov na Bzinskej ulici a ulici Jána Durdíka. Úrad tak zrušil svoje predchádzajúce stanovisko, podľa ktorého by projekt mohol ísť ďalej bez detailného posudzovania. Hlavnými dôvodmi sú kumulatívny hluk z prevádzky kúpaliska (návštevníci, hudba, technológie), osvetľovanie areálu a riziko kontaminácie pôdy v bývalom vojenskom areáli.

V najbližších mesiacoch musí mesto vypracovať podrobnú správu o hodnotení vplyvov, v ktorej bude musieť navrhnúť konkrétne opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov na okolité bývanie.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku vyrastú nové predajne. Známe obchodné centrá sa budú rozširovať, lákať chcú na silné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac