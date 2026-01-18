Začala misia storočia: Čoskoro sa dostaneme k Mesiacu. Prvá fáza trvala 12 hodín

V stredu sme vám priniesli správu o misii, ktorá má ľudstvo po piatich dekádach opäť dostať k Mesiacu. V článku sme spomenuli aj fakt, že raketový systém misie Artemis II čaká presun na štartovaciu rampu, naplánovaný na 17. januára 2026. Dnes sa táto historická misia posunula o ďalší dôležitý krok vpred. Prvá fáza príprav bola úspešne dokončená.
Pred začiatkom prvého letu k Mesiacu s posádkou za viac ako polstoročie prepravila americká vesmírna agentúra NASA obrovský raketový systém misie Artemis II na štartovaciu rampu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.
Začiatok veľmi dlhej cesty
Systém vysoký takmer 100 metrov, pozostávajúci z rakety Space Launch System (SLS) a kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral a v priebehu asi 12 hodín prepravili k šesť kilometrov vzdialenej rampe.
„Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ povedal riaditeľ NASA Jared Isaacman na tlačovej konferencii. Udalosť po rokoch odkladov si prišli pozrieť tisíce pracovníkov vesmírneho centra a členov ich rodín.
Počas misie Artemis II by mali ešte v tomto roku ľudia letieť k Mesiacu, na ktorom boli americkí astronauti naposledy v roku 1972. Američania Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a ich kanadský kolega Jeremy Hansen by mali Mesiac v priebehu desaťdňovej misie zatiaľ len obletieť.
Najbližším termínom štartu Artemis II je začiatok februára, presný dátum však potvrdia až po palivových testoch koncom januára.
Nahlásiť chybu v článku