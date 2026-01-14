Ľudia znovu vyrážajú k Mesiacu: Bude to prvýkrát od roku 1972 a možno o tom ani neviete

Foto: Josh Valcarcel, Public domain, via Wikimedia Commons / NASA, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Prvá fáza začína už 17. januára.

Astronauti sa čoskoro vydajú do hlbokého vesmíru. Štart misie Artemis II je naplánovaný na najbližšie týždne a pôjde o prvú pilotovanú cestu k Mesiacu od misie Apollo 17 v roku 1972. Astronauti počas letu preletia minimálne 5-tisíc námorných míľ (približne 9 260 kilometrov) za obežnú dráhu Mesiaca.

„Pôjde o oveľa väčšiu vzdialenosť, než akú absolvovali predchádzajúce misie,“ uviedol Jeff Radigan, hlavný riaditeľ letu Artemis II.

Na palube lode Orion sa do vesmíru vydá štvorica astronautov: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a kanadský astronaut Jeremy Hansen. Počas misie sa priblížia k Mesiacu na vzdialenosť približne 7 400 kilometrov a zároveň prekonajú niekoľko historických rekordov. Správu priniesol portál IFL Science.

Prvá fáza začína 17. januára

„Spoločne máme miesto v prvom rade histórie: po viac ako 50 rokoch sa vraciame na Mesiac,“ povedala novinárom na tlačovej konferencii Lakiesha Hawkinsová, zástupkyňa administrátora NASA pre vývoj prieskumných systémov.

Foto: NASA, Public domain, via Wikimedia Commons

Raketa Space Launch System (SLS) patrí medzi najväčšie rakety, aké boli kedy postavené, hoci veľkosťou ju prekonáva Starship od spoločnosti SpaceX. Zároveň má najväčšie posilňovače na tuhé palivo, aké sa kedy použili pri lete do vesmíru. Vo verzii určenej pre misiu Artemis II dosahuje výšku 98,1 metra – je približne taká vysoká ako Big Ben a o desatinu vyššia než Socha slobody.

Impozantná nie je len samotná raketa, ale aj logistika jej presunu. O transport sa postarajú jedny z najväčších pozemných strojov, aké boli kedy skonštruované.

Presun zaberie 12 hodín

