Zabudnite na pekné počasie, už o niekoľko hodín nás zasiahnu búrky. Najviac postihnú túto časť Slovenska

Oproti predchádzajúcemu týždňu ste už mohli pocítiť, že víkend bol o čosi chladnejší. Ako informuje iMeteo, v najbližších dňoch sa predovšetkým na západe pripravte na búrky.

Dnes bolo počasie na západe a východe krajiny rozdielne. Práve západ ovplyvňuje nižší tlak vzduchu s oblačným aj upršaným počasím. Zrážky zasiahli celú Európu a nevyhnú sa ani nám.

„V Podunajskej nížine sa zatiaľ vyskytuje slabší dážď, avšak v nasledujúcich hodinách bude zrážok výraznejšie viac. V noci sa nad naše územie začne od juhozápadu nasúvať výraznejšie zrážkové pole a pršať bude na väčšine západného Slovenska,“ píše portál o počasí.

Ešte výdatnejšie zrážky môžeme očakávať z pondelka na utorok. „Slovensko má pred sebou výrazné zhoršenie počasia a predovšetkým západné Slovenska zasiahnu výdatnejšie zrážky, ktoré by mohli priniesť až okolo 30 mm zrážok. Najvýraznejšie a najplošnejšie zrážky nás čakajú v utorok, kedy by zároveň počas popoludnia malo dochádzať k tvorbe výraznejšej búrkovej činnosti. Vyskytnúť by sa mohli aj intenzívnejšie búrky.“

Nezabudnite si preto so sebou zobrať do školy či práce dáždniky, aby vás náhodou počasie nezastihlo nepripravených.