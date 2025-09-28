Zabudnite na paprikáš: Najlepšie maďarské jedlo ste možno mali v nedeľu na obed aj vy, a ani o tom neviete

Kuchyňa našich južných susedov je nám bližšia, než by ste si možno mysleli.

Čo vám ako prvé napadne, keď sa povie maďarská kuchyňa? Guláš, perkelt, paprikáš či halászlé? Ak ste dostali chuť na tieto pokrmy, nebojte sa, my tiež. No možno vás prekvapí, že podľa hodnotení ľudí toto nie sú najlepšie jedlá, ktoré ponúka. 

Gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala rebríček najlepších maďarských jedál, ktorý vychádza z hodnotení cestovateľov prakticky z celého sveta. A v prvej trojke sa nenachádza ani jeden zo spomínaných obľúbených obedov.

Sme si takmer istí, že ste ich už všetky ochutnali

Začnime tretím miestom. Pomyselná bronzová medaila patrí čabajskej klobáse, na ktorú nedajú dopustiť predovšetkým milovníci štipľavého. Striebro môžeme udeliť pokrmu, ktorý sa často objavuje napríklad na raňajkovom stole aj u mnohých Slovákov. Nie je ním nič iné, než „bundás kenyér“, alebo po našom – chlieb vo vajci

A dostávame sa k prvému miestu

Tým absolútne najlepším maďarským jedlom je „húsleves“ – hovädzí alebo kurací vývar. Táto obľúbená polievka sa objavuje pravidelne aj u nás doma, napríklad v rámci sviatočného obeda. Dobre padne, aj keď na nás niečo lezie, alebo sme už chytení chorobou, pretože dokáže opäť postaviť na nohy.

V rebríčku nájdeme aj ďalšie jedlá, ktoré sme si z maďarskej kuchyne obľúbili – napríklad kurací paprikáš, ktorý obsadil 7. miesto, langoš, ktorému patrí 11. miesto, alebo lečo, ktoré si vyslúžilo 27. miesto.

