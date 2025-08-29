Zabudnite na „smažák“: Najlepšie české jedlo Slováci milujú, na 3. mieste sa umiestnil pokrm, o ktorom ste nikdy nepočuli

Slovenská a česká kuchyňa má veľa spoločných prvkov. Niekedy sa dokonca vedú vášnivé dohady o tom, ktorý pokrm alebo nápoj kam zaradiť. Skutočne dôležité však je, že nám naše jedlá chutia. Nazreli sme do rebríčka tých najlepších, ktoré môžeme u našich susedov ochutnať a pravdou je, že mnohé z nich sa pravidelne objavujú aj na našich jedálenských stoloch.
Gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala svoj rebríček najlepších českých jedál, ktorý je zostavený na základe maškrtných jazýčkov cestovateľov z celého sveta. Zatiaľ čo prvé dve miesta ani trochu neprekvapia, pokrm, ktorý obsadil tretiu priečku, ste možno ešte nikdy nejedli.
Budú sa vám zbiehať slinky
Absolútne tým najlepším z českej kuchyne sa stala sviečková a my bez námietok súhlasíme. Povedzme si pravdu, raz za čas, keď nie sme leniví stáť dlhšie v kuchyni, si ju radi pripravíme napríklad v rámci slávnostného nedeľného obeda.
Druhé miesto obsadila nemenej obľúbená cesnaková polievka. Tú môžeme na Slovensku nájsť napríklad na jedálnom lístku v kolibách, a po takej jesennej túre je priam ideálna. A dostávame sa k tretej priečke, ktorá vás možno prekvapí.
Nie je to moravský koláč, aký dobre poznáme
Ak by ste očakávali „smažák“, sklameme vás. Vyprážanému syru patrí až 6. miesto. Bronzovú medailu si odnáša valašský frgál. Pýtate sa, čo to je? Ide o koláč z kysnutého cesta, posypaný sladkou mrveničkou. Jeho bohatú plnku môže tvoriť mak, hrušky či orechy, alebo lekvár. Mohli by sme si ho zmýliť s dobre známym moravským koláčom, akurát frgál je väčší a typický pre oblasť Valašska.
