Zabudnite na „smažák“: Najlepšie české jedlo Slováci milujú, na 3. mieste sa umiestnil pokrm, o ktorom ste nikdy nepočuli

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Aj keď aj vyprážaný syr raz za čas dobre padne.

Slovenská a česká kuchyňa má veľa spoločných prvkov. Niekedy sa dokonca vedú vášnivé dohady o tom, ktorý pokrm alebo nápoj kam zaradiť. Skutočne dôležité však je, že nám naše jedlá chutia. Nazreli sme do rebríčka tých najlepších, ktoré môžeme u našich susedov ochutnať a pravdou je, že mnohé z nich sa pravidelne objavujú aj na našich jedálenských stoloch. 

Gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala svoj rebríček najlepších českých jedál, ktorý je zostavený na základe maškrtných jazýčkov cestovateľov z celého sveta. Zatiaľ čo prvé dve miesta ani trochu neprekvapia, pokrm, ktorý obsadil tretiu priečku, ste možno ešte nikdy nejedli.

Foto: Profimedia

Budú sa vám zbiehať slinky

Absolútne tým najlepším z českej kuchyne sa stala sviečková a my bez námietok súhlasíme. Povedzme si pravdu, raz za čas, keď nie sme leniví stáť dlhšie v kuchyni, si ju radi pripravíme napríklad v rámci slávnostného nedeľného obeda.

Druhé miesto obsadila nemenej obľúbená cesnaková polievka. Tú môžeme na Slovensku nájsť napríklad na jedálnom lístku v kolibách, a po takej jesennej túre je priam ideálna. A dostávame sa k tretej priečke, ktorá vás možno prekvapí.

Valašský frgál, foto: Profimedia

Nie je to moravský koláč, aký dobre poznáme

Ak by ste očakávali „smažák“, sklameme vás. Vyprážanému syru patrí až 6. miesto. Bronzovú medailu si odnáša valašský frgál. Pýtate sa, čo to je? Ide o koláč z kysnutého cesta, posypaný sladkou mrveničkou. Jeho bohatú plnku môže tvoriť mak, hrušky či orechy, alebo lekvár. Mohli by sme si ho zmýliť s dobre známym moravským koláčom, akurát frgál je väčší a typický pre oblasť Valašska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Neuhádnete, čo sa stalo úplne najlepším slovenským jedlom: Ani si nespomeniete, kedy ste ho jedli,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac