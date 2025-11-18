Za útokmi na poľských železniciach sú zrejme Rusi: Tajné služby hovoria o strašení obyvateľov, šlo takmer o terorizmus

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
O 13.00 h plánuje v Sejme mimoriadne vystúpiť premiér Donald Tusk.

Incidenty na železničnej trati južne od Varšavy boli podľa poľských bezpečnostných služieb pravdepodobne výsledkom činnosti ruských spravodajských štruktúr. Uviedol to v utorok hovorca ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski, ktorý označil incident za „takmer teroristický čin“ iniciovaný zo strany Ruska, informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP. 

Dobrzyňski zdôraznil, že cieľom Moskvy je destabilizovať Poľsko a vyvolať strach medzi obyvateľstvom. „Všetko nasvedčuje tomu, že tento, možno povedať, takmer teroristický útok, bol iniciovaný spravodajskými službami z východu,“ povedal. Dodal, že ruské služby chcú spôsobiť rozkol v spoločnosti a zastrašiť obyvateľov a upozornil, že niektoré neoverené informácie šírené médiami môžu byť súčasťou ruskej dezinformačnej kampane.

Nálož explodovala

K dvom aktom diverzie došlo medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve explodovala nálož, ktorá poškodila koľaje, a pri stanici Golab v Lublinskom vojvodstve musel vlak so 475 cestujúcimi prudko zabrzdiť pre poškodenie trate. Po udalostiach sa zišiel vládny bezpečnostný výbor s účasťou vedenia armády a tajných služieb Poľska. O 13.00 h plánuje v Sejme mimoriadne vystúpiť premiér Donald Tusk.

Prokuratúra začala vyšetrovanie podozrenia z teroristických činov namierených proti železničnej infraštruktúre, údajne spáchaných v prospech cudzej rozviedky. Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil, že aliancia je s poľskými úradmi v kontakte a čaká na výsledky vyšetrovania.

