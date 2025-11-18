Dcéra Karola Duchoňa reaguje: Nepáči sa jej, že na akcii Smeru hrali jeho piesne. Politickej strane poslala jasný odkaz

Po nitrianskom podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch Agrokomplexu, kde pre návštevníkov zazneli aj piesne legendárneho Karola Duchoňa, sa ozvala jeho dcéra. Svoje vyjadrenie zverejnila na sociálnej sieti Facebook a prevzala ho aj satiristická stránka Zomri. Vo svojom vyjadrení reagovala na to, že hudba jej otca sa objavila v programe určenom priaznivcom politickej strany.
Dcéra speváka Karola Duchoňa vo svojom statuse ostro odmietla, aby sa jeho piesne spájali s politikou. Jasne napísala, že ju situácia zasiahla: „Pre mňa je to neskutočné sklamanie a rozhorčenie, že piesne môjho otca sú spájané s politikou.“
Pripomenula, že počas komunizmu to bolo pre umelcov nevyhnutné, no dnes by mal byť priestor na slobodné rozhodnutie: „Za čias komunizmu to bola nutnosť, aby umelci mohli vykonávať svoju prácu, ktorú milovali. Dnes je to v čase demokracie zrejme o peniazoch, ktoré umelcom ponúka politická strana.“
Odkaz k výročiu, ktoré podľa nej politika ignorovala celé desaťročia
Jej kritika sa týkala aj toho, že politické podujatie pripomínalo štyridsiate výročie úmrtia jej otca. Na takýto krok reagovala veľmi priamo: „Nespájajme štyridsiate výročie úmrtia môjho otca Karola Duchoňa so žiadnou politikou, pretože bolo desiate, dvadsiate aj tridsiate výročie, na ktoré si nik z politikov nespomenul. Prečo práve teraz si treba uctiť to štyridsiate?“
Zdôraznila, že tento krok nevyšiel od nej ani od rodiny: „Toto rozhodnutie spojenia sa s politickou stranou a celkovo s politikou nebola moja vôľa a ani vôľa môjho otca.“
Dcéra tiež upozornila, že pokiaľ umelci vystupujú na politických akciách, je prirodzené, aby predvádzali vlastnú tvorbu: „Možno im krivdím a podporujú svoje politické presvedčenie, ale potom budem trvať na tom, aby sa prezentovali svojimi piesňami.“
Jasný odkaz pre verejnosť aj politikov
V závere svojho statusu pripomenula, že každý má právo na osobné politické presvedčenie, no to neznamená, že sa do kampaní musí zapájať hudobné dedičstvo jej otca: „Každý má právo rozhodnúť sa, koho bude voliť a je to jeho slobodná vôľa, ale toto rozhodnutie spojenia sa s politickou stranou a celkovo s politikou nebola moja vôľa a ani vôľa môjho otca.“
V priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu sa pri príležitostí 17. novembra konal večerný program, na ktorý boli seniori a fanúšikovia Smeru zvážaní autobusmi a kde pozvánka lákala na koncert skupiny La Gioia. O osemnástej hodine sa program začal ich vystúpením a po ňom zazneli aj piesne legendárneho Karola Duchoňa.
