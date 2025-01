Gabriela Marcinková šokovala fanúšikov. S manželom sa rozhodli rozviesť, oznámili to netradičným spôsobom

Marcinková zažiarila na tanečnom parkete aj v obľúbenom seriáli Pán profesor. Po kariérnej stránke tak mala úspešné obdobie, o čom svedčia aj jej príspevky na sociálnej sieti. Ten najnovší však všetkých šokoval, keďže sa týmto spôsobom rozhodla spolu s manželom oznámiť rozpad ich manželstva.

36-ročná herečka sa v roku 2015 zosobášila s lídrom kapely Helenine oči. S Martinom Mihalčínom má dve deti, no napriek tomu sa zdá, že ich vzťah nevydržal a po desiatich spoločných rokoch oznámili koniec. Urobili tak na sociálnej sieti, kam pridali spoločnú fotografiu aj s vysvetlením, že sa rozhodli ísť od seba.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martin Mihalčín (@mihalcinmartin)

Šokujúci rozvod

„Čaute kamoši, Zatiaľ sme na Instagrame veľa osobných vecí nezverejňovali. Túto informáciu vám ale chceme posunúť osobne. Po krásnych a plných 10 rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo. Sme vďační za naše deti a veríme, že pre nich budeme aj naďalej najlepšími rodičmi. Vám ďakujeme za pochopenie, podporu a rešpektovanie nášho súkromia. G+M,“ napísal pár v príspevku, čím oznámil túto správu.

Herečka túto skutočnosť potvrdila aj pre portál Plus 1 deň. Povedala: „S Martinom sme sa pred pár mesiacmi dohodli na rozvode a odvtedy podnikáme kroky na to, aby to prebehlo pokojne a korektne. Obidvaja ostávame čo najlepšími rodičmi našich detí a nastavujeme si nové pravidlá fungovania. Ďakujeme našim rodinám a priateľom za podporu a lásku. A vás prosíme o čas a súkromie, aby všetky procesy mohli ďalej pokračovať.“