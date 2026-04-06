Za ubytovanie v Bratislave som zaplatila 42 eur, po návrate domov ma čakal telefonát. Booking reaguje

Ilustračná foto: Profimedia / Screen Booking

Zuzana Veslíková
Sú recenzie, podľa ktorých sa riadime pri výbere ubytovaní, objektívne? Booking chce, aby to tak bolo.

Pri plánovaní dovolenky môžu vznikať obavy z výberu ubytovania. Možno sa vám už stalo, že hotelová izba či apartmán, ktoré ste si prenajali, vyzerali v skutočnosti inak, než na fotografiách. Moja posledná skúsenosť však nebola z tohto súdka, ale stretla som sa s praktikou, ktorá ma prekvapila. 

Ak si rezervujete ubytovanie, odporúčam vám prelustrovať si jeho recenzie, aby ste vedeli, na čo sa skutočne pripraviť. No do akej miery sú dôveryhodné? V marci som strávila noc v jednom z ubytovacích zariadení v Bratislave, ktoré som si rezervovala cez platformu Booking. Po návrate domov som mu zanechala hodnotenie a niekoľko dní nato ma čakal telefonát.

Z ubytovania som odchádzala s dobrým dojmom. No potom ho pokazili

Udelila som mu hodnotenie 7/10, čo nie je vôbec zlé, práve naopak. Zanechávala som ho tam v dojme, že je relatívne vysoké, pretože som s ubytovaním bola spokojná. Preto ma prekvapilo, keď mi z ubytovania zavolali a poprosili ma, či môžem svoje hodnotenie zmeniť alebo odstrániť. Samozrejme, nie zadarmo, ale výmenou za zľavu na ďalšiu noc.

Danému ubytovaniu aktuálne svieti na Bookingu hodnotenie 8,4/10 a donedávna som verila, že je postavené na objektívnych recenziách návštevníkov. No po tejto skúsenosti sa naň musím pozerať skeptickejšie, pretože neviem, koľko recenzií s nižším hodnotením bolo odstránených.

Za noc na tomto mieste som zaplatila cez 42 eur a zvolila som si ho práve na základe vysokých hodnotení. Neviem, či skúsenosť, ktorá sa mi z ich strany stala, bola výnimočná alebo nie, a nie je v mojom záujme pošpiniť niekoho meno, preto ho cielene nespomínam. Ozvala som sa však Bookingu, aby som nabudúce vedela, čo v takejto situácii robiť.

Foto: Screen Booking

Booking nám prezradil svoje stanovisko

Platforma v prvom rade prízvukovala, že integritu ich systému hodnotení berie veľmi vážne. „Je dôležité, aby cestovatelia videli nielen pozitíva, ale aj menej pozitívne skúsenosti s ubytovaniami na našej platforme, aby sa podľa nich mohli rozhodnúť,“ prezradil pre interez hovorca Booking.com. Dodal, že takúto skúsenosť, aká sa mi stala, neschvaľuje.

Ak sa vám niečo podobné stane, nenechajte to tak a konajte. „Ak si zákazník rezervoval pobyt cez našu platformu a ubytovanie ho požiada o úpravu alebo vymazanie recenzie, mal by o tom okamžite informovať náš zákaznícky servis a ďalej s tým neinteragovať,“ odporúča platforma Booking.

